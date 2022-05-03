護士工會與史丹福達協議提高工資 結束罷工

護士與史丹福達成協議，結束一周罷工，周二重返工作崗位。（美聯社）

代表史丹福醫院和派克兒童醫院Lucile Packard Children’s Hospital數千名護士的工會已經達成了一項重返工作崗位的協議，結束了一場歷史性的罷工 ，這場罷工突出了在新冠疫情期間，對人員配置、薪酬和生活質量的不滿。

護士工會（the Committee for Recognition of Nursing Achievement）稱，該協議今年將把護士的工資提高7%，在2023年4月提高5%，在2024年4月再提高5%，並提高他們的健康福利 。周日投票 時，擁有近5000名會員的CRONA的83%投票批准的契約，將涵蓋兩家醫院的護士。

「CRONA的新合同對史丹福和派克醫院的護士來說是一個巨大的勝利，他們一直在為改善工作和病人護理條件而不懈努力，」CRONA主席博格斯（Colleen Borges）說，她是派克兒童醫院的一名兒科腫瘤學護士。「我們很高興醫院在長達一周的罷工後，現在終於承認了這一點，這表明要獲得具有史丹福醫院和派克醫院護士在病人護理上的技能和經驗的護士是多麼困難。」

罷工的護士預計將在周二（5月3日）返回工作崗位。在一份聲明中，史丹福醫療保健中心說，它 「很高興 」三年的合同得到批准，「我們真心期待著歡迎我們工會所代表的護士回來。」

史丹福醫院一直在與CRONA進行談判，因為涵蓋其護士的勞動合同於3月31日到期。但談判很快陷入僵局，93%的合格護士於4月8日投票決定罷工，導致工會20多年來首次出現糾察線。

除了增加工資外，史丹福醫院保證從2024年開始為所有護士外加一周預安排的假期，並提供針對工作場所暴力的保護，包括在兒童醫院設立新的響應小組。醫院還將為一些在難以配備人員部門工作的護士提供獎勵性工資，諸如急診科和那些照顧最嚴重病人的護士。

史丹福醫院還同意不收回為護士及其家屬提供的免費醫療計畫。在一個有爭議的舉動中，醫院曾表示，他們將暫時取消參加罷工的護士的健康福利。

博格斯在周一（5月2日）的新聞發布會上說：「在談判開始時，我們的整個意圖是使我們的工作生活可持續。這不僅是契約談判的勝利，而且是醫院已經認識到，護士重要性的勝利。」