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慶祝母親節與僑委會90周年 愛心媽媽表揚回歸舉行

記者李榮／密爾比達報導
主照 愛心媽媽表揚大會在灣區已經是傳統。（記者李榮／攝影）
主照 愛心媽媽表揚大會在灣區已經是傳統。（記者李榮／攝影）

5月第二個禮拜是母親節，中國國民黨美西直ㄧ分部以及全美中華婦女會5月1日在南灣僑教中心合辦愛心媽媽表揚大會並慶祝僑委會成立90周年。

今獲得表揚的愛心媽媽包括張書花、林心瀅、黃培珍、隆望真、呂玉貞、林麗絲、李同珠、應軼倩等人。

包括中華民國駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪、南灣華僑文教中心主任莊雅淑、副主任俆廣梅等人都前往致意。中華民國建國百年代表崔競乾、僑務委員呂玉貞、魏德珍，吳怡明，華運會主委王進德、國慶委員會主委馬蒨君、中文學校聯合會會長李亭儀，大專校聯會會長林秀春等僑領也出席祝賀。

主辦單位介紹，母親對家庭的貢獻至關重要，感念母親的慈愛與對兒女的付出。這次表揚的愛心媽媽希望為人子女能感念母恩，而此次會表揚者都是子女推薦媽媽參加表揚，以盡孝心。獲得推選的愛心媽媽，都在全家人的陪伴之下參加活動。表揚大會由處長賴銘琪、直ㄧ分部常委儀容、婦女

會副主委呂芳雲親自向得獎的愛心媽媽獻花及頒發獎狀。

儀容表示，愛心媽媽的表揚活動已有多年的歷史，過去兩年是因為新冠肺炎疫情的關係而無法實體聚會，這次終於在疫情稍告緩解之後，回歸舉行，大家聚集在一起感念母親的偉大。全美中華婦女會則由副主委呂芳雲代為表示，自從2020年年初疫情爆發以後，大家生活都受到改變，灣區所有活動都幾乎停擺，朋友之間來往也受到很大的限制，這次能成功舉辦大型慶祝母親節的活動，感謝工作夥伴的辛勞，也以實際行動，宣揚孝道。

賴銘琪致詞時表示，他非常感謝自己的母親與太太兩位母親，一個是生育之恩，另一則是扮演照顧家庭的重任。他長期投入外交工作，過去大約搬家20次，且經常早出晚歸，家裡大小事幾乎都是太太在打理，「母親在每個家庭都扮演重要角色。」

當日被表揚的張書花是南韓華僑，1981年從阿根廷移民來美，曾在中加州經營農場並從事餐飲業多年。她孝敬公婆，與先生結婚50多年，培養出四個優秀的子女至美國名校，並且長期投入社團活動，出錢出力，贊助弱勢團體。另一位林心瀅則曾任中華航空公司與花旗銀行，1980年牽到舊金山與公婆同住，照顧年邁的公婆與兩個兒子加上全職工作，但無論多忙多累，還是非常注重還子的教育與公婆飲食與健康。她長期支助宣明會孤兒生活教育，已經支柱了15人完成中學畢業。

僑務委員呂玉貞也被表揚。她服務過灣區多個社團，經常在僑社裡活動，也常準備美味的客家料理給大家吃。她的家庭與社團都經營得很好。另外得獎的多位母親也同樣對家庭與僑社貢獻良多，獲得子女家人及親友的愛戴，受到表揚皆是實至名歸

主辦單位準備豐盛午餐與各式表演節目，在特殊兒童唱「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」的歌聲中拉開序幕。舞蹈表演有有風中之羽的「媽媽的心」。馬美玲師生表演的「天下的媽媽都是一樣的」。儀容、陳宗義表演的「夢中的媽媽」。處長夫人雲雯蓁演唱「時間都去那兒了」。現場還有抽獎，現金獎品超過4000多元。

眾人齊切蛋糕，慶祝母親節。（記者李榮／攝影）
眾人齊切蛋糕，慶祝母親節。（記者李榮／攝影）

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