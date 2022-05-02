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屋崙華埠藥房 遭6賊租借卡車倒車撞門盜竊 僅偷一些止咳糖漿

記者劉先進／屋崙報導
4月28日淩晨3時許，賊人居然利用租借的U-Haul卡車，四次倒車衝撞，撞破華埠9街的藥房厚重的鐵門，6個小偷長驅直入盜竊。（截圖自KTVU電視畫面）
4月28日淩晨3時許，賊人居然利用租借的U-Haul卡車，四次倒車衝撞，撞破華埠9街的藥房厚重的鐵門，6個小偷長驅直入盜竊。（截圖自KTVU電視畫面）

位於屋崙華埠的兩家新屋崙藥房（New Oakland Pharmacy），上周分別遭遇賊人入室盜竊。4月28日淩晨3時許，賊人居然利用租借的U-Haul卡車，四次倒車衝撞，撞破9街的藥房厚重的鐵門。六個小偷長驅直入盜竊，撞門視頻被監控拍下。26日淩晨，八個人用一根撬棍弄壞大門，強行進入富興中心的另一家藥房。這些人還持槍。

竊賊只是偷走一些含有阿片類成分異丙嗪（Promethazine）和可待因（codeine）的止咳糖漿。但東主譚錦樹（Kam Tam）需要維修大門，損失數萬元。他表示，「一輛一噸重的U-Haul卡車衝撞你的商店，沒有什麼能阻止他們進來。」

記者周末到現場發現，富興中心的新屋崙藥房，已經維修完畢，店內正常營業。而9街333號被撞的新屋崙藥房，外面釘上了木板，大門也已經修好，不過周末停業。店東在門外特別粘貼中英文告示說，「我們正常營業。」

華埠新屋崙藥房遭人開卡車衝撞盜竊，目前大門外裝上了木板。（記者劉先進 ／攝影）
華埠新屋崙藥房遭人開卡車衝撞盜竊，目前大門外裝上了木板。（記者劉先進 ／攝影）

根據KTVU拿到的監控視頻畫面，在28日淩晨3時20分，一輛U-Haul卡車行駛過來停在藥房路邊。隨後，卡車開始在單行道9街上倒車，大力撞擊藥房大門。經過第四次衝撞，鐵門被撞得變形，破損不堪，連一旁的櫃子都被巨大的衝擊力碾壓得破損。

新屋崙藥房在華埠久負盛名，為老人和遊民提供服務。東主譚錦樹表示，後來，有六個人衝進了藥房行竊。「這些竊賊非常無恥，一輛一噸重的U-Haul卡車衝撞你的商店，我想，沒有什麼能阻止他們進來。」

4月28日淩晨3時許，賊人居然利用租借的U-Haul卡車，四次倒車衝撞，撞破華埠...
4月28日淩晨3時許，賊人居然利用租借的U-Haul卡車，四次倒車衝撞，撞破華埠9街的藥房厚重的鐵門，6個小偷長驅直入盜竊。（截圖自KTVU電視畫面）

譚錦樹花了一上午的時間來收拾殘局。包括更換鐵門、門鎖。這並非他的藥店第一次遭遇盜竊。位於華埠中心、富興中心的新屋崙藥房分店，距離被卡車撞的藥店不到一個街區。在26日淩晨3時30分，8個人用一根撬棍別開大門，進入偷竊。最讓人恐怖的是，這些人還帶槍，「他們想表明自己有槍械，彼此之間將槍遞來遞去。」

譚錦樹認為，竊賊有備而來，非常專業。都戴著手套，停車時無法看到車牌，以隱藏痕跡。兩起盜竊中，賊人所獲不多，只是偷走了幾瓶含有異丙嗪和可待因的止咳糖漿，這些藥物可以被濫用。

2020年5月底、6月，屋崙華埠遭遇暴力洗劫，位於富興中心和其他地方的新屋崙藥房分店，被衝開大門，櫃子被打破，冰箱被翻，裡面冷藏的胰島素等藥品作廢，他總共損失20多萬。

4月28日淩晨3時許，賊人居然利用租借的U-Haul卡車，四次倒車衝撞，撞破華埠...
4月28日淩晨3時許，賊人居然利用租借的U-Haul卡車，四次倒車衝撞，撞破華埠9街的藥房厚重的鐵門，6個小偷長驅直入盜竊。（截圖自KTVU電視畫面）

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