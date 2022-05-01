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灣區「這世界那麼多人」嘉年華 畫展加現場演唱

記者熊移山／佛利蒙市報導
九浪樂團是由灣區知名歌手李宗憲，在短短三個月內聚集了不同領域樂手組合而成。圖為第一首鄉村歌曲的熱情演出。(記者熊移山/攝影)
九浪樂團是由灣區知名歌手李宗憲，在短短三個月內聚集了不同領域樂手組合而成。圖為第一首鄉村歌曲的熱情演出。(記者熊移山/攝影)

經過二年多的疫情灣區生活正慢慢回歸原有的軌道。灣區一群熱愛音樂、繪畫的年輕人，在聚會閒談中率性的決定一起做一件開心並且有意義的事，於是就有了主題為「這世界那麼多人」(In Chaos we find love,music and art)這一別有創意的活動，兼具畫展及現場演唱。雖然是在室內舉辦，但4月30日的活動，還是吸引數百位民眾共襄盛舉。

主辦人Stella Chen表示，活動取名「這世界這麼多人」，是來自香港知名歌手莫文蔚的一首歌，因為下一句就是「多幸運我有個我們」，正好反映了疫情中民眾普遍的心情。

活動現場演唱，請到了「三分鐘樂團」和「九浪樂團」演出，其中九浪樂團是由灣區知名歌手李宗憲在短短三個月內聚集了不同領域的專業及業餘樂手組合而成。過程中，因為大家的背景、文化不同產生了更多的創作火花。現場表演有俏皮的鄉村曲目、搖滾、自創曲目，甚至古箏演奏，讓觀眾享受了一場音樂盛宴。

至於由90後「碼農」(數碼農夫)所組成的三分鐘樂團，雖然正職工作都是與高科技相關，但是各個能彈會唱。雖然都是業餘的，但是他們的熱情和投入贏得不少觀眾掌聲。

演唱會的另一頭則是畫作展出，由多維動態藝術聯盟的職業及業餘藝術家組成。其中有「新派變臉女王」稱號的藝術家宮娜、日本知名畫家熊谷守一私塾弟子沈林沼的創作，都吸引著來賓的目光。主辦單位希望，在疫情陰霾和世界時局的動盪之下，他們能用音樂和藝術的力量，慰籍心靈，帶來正能量。

日本知名畫家熊谷守一私塾弟子沈林沼的創作「伊甸園的蘋果樹」。(記者熊移山/攝影)
日本知名畫家熊谷守一私塾弟子沈林沼的創作「伊甸園的蘋果樹」。(記者熊移山/攝影)

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