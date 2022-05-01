加州人口因疫情內遷 房價負擔也變輕

加州人口東移，搬進河濱縣。圖為河濱縣一景。（記者啟鉻／攝影）

加州 的人口不只外移，還有州內遷移，從繁華都會區搬到靜謐鄉間，這一切的起點都來自新冠疫情 。除了居家避疫的不得已，還有遠距工作的轉趨熱門，讓原本蝸居在大都會的加州人，開始往鄉下地方搬，一切都只為了更開闊的居家環境、社區鄰里間的人情味，與經濟負擔更輕的房價。

新冠疫情後，加州內部最大規模的人口遷徙，發生在南北加州最大的都會區--洛杉磯 與舊金山都會區，人口紛紛往東邊靠內陸的加州小城鎮移動。

原來住在洛杉磯市Fairfax區的Natalie Camunas就是其例之一。35歲的她與伴侶，兩年前買下聖伯納汀諾縣箭頭湖（Lake Arrowhead）的670平方呎住家，只是為了出租給度假客賺點外快；但沒想到新冠疫情來了，原本只花19萬元買下的小屋卻成為她們的新居。Natalie Camunas說，看看洛市房價，就算買得起90萬元的單位，但誰會願意月付5000元的房貸啊。

雖然生活在「野外」，對她們這些都市佬來說有點不方便，美食啦，逛街啦都需要出遠門，但偶爾進城一趟，再回到安全寧靜的家，已經變成她們的新常態了。鄉間的一大缺點是斷電，這個在她們頭一年搬進來的冬天就體會過了，積雪大樹壓倒電纜，兩人斷電六天，12天沒有暖氣。

但Natalie Camunas說，可負擔的費用確實很誘人，現在每月償還1220元，比之前的房租3000元省下許多，而且節省下的錢還能改裝屋子，讓家更像家。

不只是Natalie Camunas，其他都市佬也在往鄉下搬，內陸帝國的「聖伯納汀諾－河濱－安大略都會區」2021年總人口超越舊金山，460萬人排名全美第12名。河濱縣2020年7月至2021年7月增加了3萬6000人口，聖伯納汀諾增加了1萬1970人。Inland Empire Economic Partnership的執行長Paul Granillo說，雖然當地的人口過去十年來穩定增加，但是疫情發生後卻暴增，「畢竟房價就是最大誘因啊」。

人口統計顯示，洛杉磯與舊金山的人口在疫情爆發後急遽減少，但不只南加的河濱、聖伯納汀諾人口大增，連中谷區的聖荷昆與寇恩縣也再增加，聖荷昆2020年7月至2021年7月增加了8893人，寇恩增加了7600多人。自小在寇恩縣貝克斯菲長大的Suzanne Rodriguez說，近年來的發展速度太快，連她念高中時還沒人住的西區，現在都是新建住宅。

從事房屋仲介的Suzanne Rodriguez說，當地不只是出現新屋，連居民都是生面孔，他們本來可能根本對貝克斯菲一點興趣都沒有，但是現在都願意搬來。當然很大原因是，洛杉磯都會區的房屋中位價在77萬元，但同樣大小的房子在貝克斯菲爾德只要36萬5000元。