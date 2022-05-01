華埠攜手北岸區29家餐館企業 端出中義特色麵PK

華埠攜手北岸區，奉獻中義特色麵。（CCDC）

30日下午2時至4時，在舊金山 市經濟和勞動力發展辦公室和市議員佩斯金（Aaron Peskin） 辦公室的支持下，北岸商業協會 (NBBA) 和華埠 社區發展中心 (CCDC) 聯合舉行「中義麵食嘉年華」（ Noodlefest）活動，來自兩個社區的29家餐館企業參與。距離上次舉辦此項活動已經過去了11年。

市議員佩斯金表示，「北岸區（小義大利 ）和華埠社區有很多共同點，包括舊金山的文化、價值觀和食物。Noodlefest 是一個很棒的活動，可以將信息傳達給世界，我們將團結一致從疫情中崛起。」社區發展中心執行董事楊志明說，「通過 Noodlefest，加強了我們的社區聯繫，非常有意義。」

本次「中義麵食嘉年華」嘉賓評委包括華裔名廚甄文達 （Martin Yan）、Soleil Ho（SF Chronicle的飲食評論作家）和 Stuart Schuffman（Broke-Ass Stuart）。

參與中義麵食嘉年華的餐館，來自華埠百老匯街、都板街直到Green街和柏思域街幾條街的區域。市民遊客可以品嘗參與活動的29家餐廳的招牌麵食。現場還有華埠和北岸區獨特的歌舞表演、現場麵條製作、明星評點等活動。北岸區參與的餐廳有「Mona Lisa」、「Bella Cora」、「Italian Homemade」等義大利風味餐館，華埠則有「牛麵王」、「金皇越南餐廳」、「China Live」等中華和亞洲風味餐館。