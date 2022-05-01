我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

華埠攜手北岸區29家餐館企業 端出中義特色麵PK

記者李怡／舊金山報導
華埠攜手北岸區，奉獻中義特色麵。（CCDC）
華埠攜手北岸區，奉獻中義特色麵。（CCDC）

30日下午2時至4時，在舊金山市經濟和勞動力發展辦公室和市議員佩斯金（Aaron Peskin） 辦公室的支持下，北岸商業協會 (NBBA) 和華埠社區發展中心 (CCDC) 聯合舉行「中義麵食嘉年華」（ Noodlefest）活動，來自兩個社區的29家餐館企業參與。距離上次舉辦此項活動已經過去了11年。

市議員佩斯金表示，「北岸區（小義大利）和華埠社區有很多共同點，包括舊金山的文化、價值觀和食物。Noodlefest 是一個很棒的活動，可以將信息傳達給世界，我們將團結一致從疫情中崛起。」社區發展中心執行董事楊志明說，「通過 Noodlefest，加強了我們的社區聯繫，非常有意義。」

本次「中義麵食嘉年華」嘉賓評委包括華裔名廚甄文達 （Martin Yan）、Soleil Ho（SF Chronicle的飲食評論作家）和 Stuart Schuffman（Broke-Ass Stuart）。

參與中義麵食嘉年華的餐館，來自華埠百老匯街、都板街直到Green街和柏思域街幾條街的區域。市民遊客可以品嘗參與活動的29家餐廳的招牌麵食。現場還有華埠和北岸區獨特的歌舞表演、現場麵條製作、明星評點等活動。北岸區參與的餐廳有「Mona Lisa」、「Bella Cora」、「Italian Homemade」等義大利風味餐館，華埠則有「牛麵王」、「金皇越南餐廳」、「China Live」等中華和亞洲風味餐館。

華埠 義大利 舊金山

上一則

中華總會館月會 參選人爭取華人支持

下一則

體恤太太坐月子 2個矽谷爸爸創月子餐公司闖出名堂

延伸閱讀

曼哈頓華埠麥地臣街遊民所喊卡 社區批換湯不換藥

曼哈頓華埠麥地臣街遊民所喊卡 社區批換湯不換藥
饒影凡競選加州主計長 華人名廚甄文達相挺

饒影凡競選加州主計長 華人名廚甄文達相挺
專挑芝華埠作案 16歲少女持槍搶劫落網

專挑芝華埠作案 16歲少女持槍搶劫落網
亞太裔歷史文化月 華埠熱鬧揭幕

亞太裔歷史文化月 華埠熱鬧揭幕
罷免選舉臨近 博徹思再獲2大陣營支持

罷免選舉臨近 博徹思再獲2大陣營支持

熱門新聞

加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11
月膳小廚從兩個爸爸自己做起，一路茁壯到現在公司內已有十多個工作人員，業績逐步成長。（記者江碩涵／攝影）

矽谷爸爸體恤太太坐月子 新創月子餐公司受到歡迎

2022-04-29 16:07
男子拿著刀叉，在華埠恐嚇路人。（學生義工黃泳新和曹彥斌供圖）

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華裔學生狂奔500米報警

2022-04-24 23:13
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。嫌犯被抓到後，警方將其用擔架帶走。（電視新聞截圖）

舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲

2022-04-24 02:20
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進／翻攝）

靠家族DNA搜索 東灣23年前謀殺案兇手找到了

2022-04-26 13:20
美國防疫逐漸鬆綁後，旅遊的人潮明顯變多。（記者李榮／攝影）

台灣防疫3+4上路 海歸維持10+7 矽谷僑胞有意見

2022-04-26 19:34

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅