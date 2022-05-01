中華總會館月會 參選人爭取華人支持

中華總會館月會在館內舉行，總會館六位主席與46位商董共同出席。（記者李怡／攝影）

4月30日周六，中華總會館月會在館內舉行，總會館六位主席與46位商董共同出席。本次月會討論了館內事宜，並有即將參與競選的民選官員候選人與會，尋求華埠 選民及華裔 社區支持。月會上發布了下半年華埠的部分活動事宜。

本次月會討論的館內事宜包括中華總會館財政報告、中華中學校校董會校長報告、商董報告、以及李殿邦有關歷史文物相關報告。

饒影凡感謝中華總會館對她的支持，希望繼續支持她在6月即將到來的競選。（記者李怡／攝影）

競選州主計長的饒影凡出席了本次中華總會館的月會，她感謝中華總會館對28日競選籌款晚宴的支持，並希望繼續支持她在6月即將到來的主計長競選。她也再次強調了她的競選綱領：「移動資金，強化經濟」(Move Money, Empower Economy)，即利用資金流動轉手，推動消費，不靠印鈔票，而是利用科技創意去強化經濟，讓每人都獲得更多資源，讓市民以多種方式配比投資。她表示，作為華裔女性，她關心移民、有色人種的權利。當選後會支持華埠，幫助華裔社區爭取經濟復甦所需要的資源。

中華文化中心代表謝易宏，在會上介紹了「排華法案」140周年華埠的紀念活動。他表示，140年前，美國政府頒布並且實施了「排華法案」。這項針對華裔的歧視性法案，給華裔帶來了極大的挑戰和傷害。但先人們不畏艱難，在美國立足，為後代的未來奮鬥。中心舉辦系列活動，就是為了紀念先人的艱苦奮鬥精神，也為了在當前環境下不忘歷史，以史為鑑，開創未來。

謝易宏表示，駐美中華總會館是我們華人社區重鎮，從來支持爭取華人合法權益的活動，中華文化中心誠邀駐美中華總會館能夠派代表參加5月6日在天使島舉行的紀念活動。

麥耀武在會上發布今年9月在華埠再次舉辦汽車展的消息。（記者李怡／攝影）

TPS Motorsports汽車 俱樂部代表麥耀武（Mike Mak），發布今年9月份在華埠再次舉辦汽車展的消息。他表示，為回饋華埠，振興經濟，將更多的遊客和市民帶回華埠，決定再次舉辦汽車秀活動。今年的活動獲得了更多的合作夥伴支持，望通過活動刺激華埠經濟的進一步復甦。