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助遊民 公益組織倡建2000微型屋

編譯組／灣區綜合電
非牟利組織建議為舊金山遊民興建2000個微型屋。 （記者李怡／攝影）
非牟利組織建議為舊金山遊民興建2000個微型屋。 （記者李怡／攝影）

曾在前舊金山市長紐森任期內負責無家可歸連結項目(Project Homeless Connect)、現任公共關係專業人士的圖爾克(Alex Tourk)，正與公民自願者組織「RescueSF」合作，成立新的非牟利組織「MyOwnLockandKey.org」，目標是增加過渡性住屋選擇，為舊金山無家可歸者建造2000個微型屋(modular housing)，協助他們離開街頭。

根據「舊金山觀察家報」報導，圖爾克曾在舊金山市府任職、了解舊金山的無家可歸情況，並在舊金山內有相當的政治聯盟人脈，有助於推進計畫。首先，他已選定舊金山50塊土地，可容納模塊化住房(modular housing)，這些土地目前由市政府、州政府、聯邦政府與私人機構(如宗教組織)所擁有。

圖爾克指出，民眾一般不希望遊民住所在他們房屋後院完成。因此，在未來20個月裡，他將與RescueSF組成一個由2萬5000名舊金山居民組成的廣泛性全市聯盟，動員人們支持將模塊與微型屋過渡住房計畫帶到整個城市的各個地點。

非牟利組織建議為舊金山遊民興建2000個微型屋。圖為舊金山市33 Gough S...
非牟利組織建議為舊金山遊民興建2000個微型屋。圖為舊金山市33 Gough Street試點微型屋區域。(圖取自MyOwnLockandKey.org官網)

對於可能遭遇的阻力和反對，圖爾克之前曾認為，「無家可歸聯盟」(Coalition on Homelessness)與「舊金山建築交易與建設委員會」(San Francisco Building Trades and Construction Council)可能將會是最大的對手，因為這兩個團體傳統上皆反對模塊化建築，而主張永久性住房。不過，無家可歸聯盟目前表示持開放態度，而舊金山建築公會則相對表達支持。

資金可能是「MyOwnLockandKey.org」組織最大障礙。圖爾克最初想推動一個提案，可重新分配C提案經費（舊金山選民2018年通過的為解決遊民問題籌集經費提案），但政治程序看起來並不適合。因此圖爾克的組織將計畫提交給市議會，讓他們尋求資金。過去一周，組織正式成立並開始運作，還舉辦小型聚會，在舊金山市民中心廣場聚集數十名支持無家可歸者權益的社區人士。

圖爾克指出，目前在洛杉磯、屋崙、山景城都已有類似微型住宅建築，許多參加舊金山市民中心廣場聚會人士也支持他的想法。「RescueSF」共同創辦人布魯克(Laurie Brooke) 就是其一。

目前該計畫初步擬定在舊金山市區33 Gough Street地點作為微型屋試點區域，現在擁有30間小屋，計畫今年擴增至70間。

布魯克表示，每間微型屋都經過精心設計，包括植物栽種、書架藝術品等細節，並配設床、空調、書桌與電源，還有浴室、淋浴間等。無家可歸居民可在這些微型屋居住數個月，但不是數年，因為小屋的目標是讓他們有可作為踏腳石的過渡性住房，而不是永久解決方案。

舊金山市33 Gough Street試點微型屋內部房間。(圖取自MyOwnLo...
舊金山市33 Gough Street試點微型屋內部房間。(圖取自MyOwnLockandKey.org官網)

舊金山 遊民 紐森

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