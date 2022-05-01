沙加緬度空氣監測站翻新 監控野火季數據

每逢夏季，加州野火肆虐，而冬季開暖氣又會造成臭氧問題，空氣品質管理一直是大眾關心的議題。（記者江碩涵／攝影）

近來每逢夏季，加州 野火肆虐，而冬季開暖氣又會造成臭氧問題，空氣品質管理一直是大眾關心的議題。佛爾森市（Folsom）與沙加緬度大都會 空氣品質管理局辦公地點經過了長時間的整修，本月27日正式重新啟動，不僅有新設備，同時也能容納更多員工在裡面工作。

研究指出，當空氣中充滿有害污染時，那些患有呼吸系統疾病的人，以及那些正在重建身體健康的人，都處於危險之中；長時間接觸灰塵、煙霧和碎屑等顆粒，也可能導致人們未來生病，引發更多健康問題。而空氣品質監測站，除了記錄臭氧測量值、顆粒物、二氧化氮，同時也能檢測 非甲烷碳氫化合物，例如乙烷和丙烷，是監督人們生活品質的重要推手。

佛爾森市與沙加緬度大都會空氣品質管理局正位於沙加緬度市政廳後面，管理局同時是沙加緬度大都會市區八個監測站其中之一，管理局內擁有新設備以及工作站。

沙加緬度大都會空氣品質部代表Alberto Ayala表示，大沙加緬度地區共有八個監控站，會與全美將近4400個其他空氣品質監控站一起工作，以利於監測全國的空氣品質，替民眾服務。

Ayala指出，除了與政府合作外，監測站也會與其他公司合作，利用民間的技術，將數據導入更大的資料庫與網路世界，例如Purple Air等公司，就會出售私人和便攜式空氣監測站，這些產品未來都能出售給民間企業或沙加緬度空氣品質管理局等政府機構，甚至是私人一般民眾，任何希望向Purple Air提供數據的人，都可以成為這些廣泛網路的一部分。

Ayala指出，只要將站點放在一起，就可擁有了全國的空氣品質數據，不僅是國家，而且各州和地區都需要管理空氣品質，以及控制空氣污染問題。

佛爾森市與沙加緬度大都會空氣品質管理局的整修工程，內容還包括更新電氣、增加安全度，滿足建築規範，另外也新增了一些網路工程，可讓任何想要知道空氣品質的人，都能隨時造訪網站。民眾如有興趣，可至網站：https://www.sparetheair.org/，查看更多資訊。