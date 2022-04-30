我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

金山學前幼教將加薪 最高3萬元

編譯組／灣區電
舊金山將為市府資助托兒所學前班員工加薪，期望能吸引幼教人才，同時讓有家庭的居民留在城市。(Getty Images)
舊金山將為市府資助托兒所學前班員工加薪，期望能吸引幼教人才，同時讓有家庭的居民留在城市。(Getty Images)

舊金山計畫進行一項為市府資助托兒所與學前班員工提高薪資項目，目標為解決早期教育工作者短缺問題，同時讓有家庭的居民留在城市。

舊金山市28日宣布這項6000萬元計畫內容，市府官員將自今年稍晚開始，向2000名在市府資助學齡前與托兒項目員工(包括社區地點與私人住所)、提供最高可達3萬元加薪。從7月1日起，這些幼教工作者將可在薪水支票上看到加薪。

低收入戶家有5歲以下童 擴大補助

這個項目期望不僅能吸引並留住舊金山市的學齡前教育與托兒保育人員，並擴大針對有出生至5歲兒童的中低收入家庭的補助計畫。

市府官員表示，由於舊金山幼教工作人力普遍短缺，加上城市生活成本昂貴，導致許多家庭缺乏負擔得起的托兒服務。舊金山市長布里德(London Breed)預計在有待決定的預算提案中、加入提供給教育工作人加薪的持續性基金。她在聲明表示，這是對舊金山兒童與家庭的承諾的一部分，透過支持教育人士，可加強早期托兒教育，將對在舊金山出生與成長的孩子生活，創造長期影響。

這筆經費來自C提案(Proposition C)徵收稅收經費的一部分。C提案是選民於2018年投票通過的商業租賃稅，但在法庭擱置直至去年才啟用。

舊金山早期保育與教育辦公室執行主任梅斯基塔(Ingrid Mezquita)表示，這是個相當漫長等待，期望透過這些資源，吸引更多人才加入早期教育領域。她指出，目前許多在社區學前教育項目與家庭托兒人員的時薪為18-20元，這樣的薪資很難在舊金山吸引人才加入，大部分早期教育工作人員為有色人種女性。辦公室致力促進早期教育領域專業化。

梅斯基塔補充說明，計畫期望能提供幼教人員時薪不低於28元，使其薪資水準更接近為學區工作的學前教師。對早期教育者而言，這相當至少是每年有8000元加薪。他們在疫情期間是第一線工作人員，也是必要服務工作(essential services)的一部分。

被稱為「嬰兒與家庭基金」的提案C預計每年將籌集約1.2億元，其中一半用於支付員工薪資，其他則提供補助、建立設施與教師教育項目費用。

教育 舊金山 低收入

上一則

饒影凡競選加州主計長 華人名廚甄文達相挺

下一則

加州擬退稅 每個納稅人可領200元 年收低於25萬家庭都適用

延伸閱讀

舊金山聖荷西助學計畫 首年幫助1190名學生進入大學

舊金山聖荷西助學計畫 首年幫助1190名學生進入大學
舊金山衛生官員發現 Omicron子變體病毒更具傳染性

舊金山衛生官員發現 Omicron子變體病毒更具傳染性
費郡公校提案 詳列學生課堂用手機規範

費郡公校提案 詳列學生課堂用手機規範
遊民小屋的創意和愛心

遊民小屋的創意和愛心
「東風自西而來：傑米·摩根和任敏畫展」 東西融合

「東風自西而來：傑米·摩根和任敏畫展」 東西融合

熱門新聞

加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11
男子拿著刀叉，在華埠恐嚇路人。（學生義工黃泳新和曹彥斌供圖）

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華裔學生狂奔500米報警

2022-04-24 23:13
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。嫌犯被抓到後，警方將其用擔架帶走。（電視新聞截圖）

舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲

2022-04-24 02:20
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進／翻攝）

靠家族DNA搜索 東灣23年前謀殺案兇手找到了

2022-04-26 13:20
美國防疫逐漸鬆綁後，旅遊的人潮明顯變多。（記者李榮／攝影）

台灣防疫3+4上路 海歸維持10+7 矽谷僑胞有意見

2022-04-26 19:34
規定放寬但病例膨脹，專家稱，民眾感染風險如何現在起需自己來權衡。（美聯社）

規定放寬確診激增 專家：感染風險自己負責

2022-04-28 02:18

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子