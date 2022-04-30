金山學前幼教將加薪 最高3萬元

舊金山將為市府資助托兒所學前班員工加薪，期望能吸引幼教人才，同時讓有家庭的居民留在城市。(Getty Images)

舊金山 計畫進行一項為市府資助托兒所與學前班員工提高薪資項目，目標為解決早期教育 工作者短缺問題，同時讓有家庭的居民留在城市。

舊金山市28日宣布這項6000萬元計畫內容，市府官員將自今年稍晚開始，向2000名在市府資助學齡前與托兒項目員工(包括社區地點與私人住所)、提供最高可達3萬元加薪。從7月1日起，這些幼教工作者將可在薪水支票上看到加薪。

中低收入 戶家有5歲以下童 擴大補助

這個項目期望不僅能吸引並留住舊金山市的學齡前教育與托兒保育人員，並擴大針對有出生至5歲兒童的中低收入家庭的補助計畫。

市府官員表示，由於舊金山幼教工作人力普遍短缺，加上城市生活成本昂貴，導致許多家庭缺乏負擔得起的托兒服務。舊金山市長布里德(London Breed)預計在有待決定的預算提案中、加入提供給教育工作人加薪的持續性基金。她在聲明表示，這是對舊金山兒童與家庭的承諾的一部分，透過支持教育人士，可加強早期托兒教育，將對在舊金山出生與成長的孩子生活，創造長期影響。

這筆經費來自C提案(Proposition C)徵收稅收經費的一部分。C提案是選民於2018年投票通過的商業租賃稅，但在法庭擱置直至去年才啟用。

舊金山早期保育與教育辦公室執行主任梅斯基塔(Ingrid Mezquita)表示，這是個相當漫長等待，期望透過這些資源，吸引更多人才加入早期教育領域。她指出，目前許多在社區學前教育項目與家庭托兒人員的時薪為18-20元，這樣的薪資很難在舊金山吸引人才加入，大部分早期教育工作人員為有色人種女性。辦公室致力促進早期教育領域專業化。

梅斯基塔補充說明，計畫期望能提供幼教人員時薪不低於28元，使其薪資水準更接近為學區工作的學前教師。對早期教育者而言，這相當至少是每年有8000元加薪。他們在疫情期間是第一線工作人員，也是必要服務工作(essential services)的一部分。

被稱為「嬰兒與家庭基金」的提案C預計每年將籌集約1.2億元，其中一半用於支付員工薪資，其他則提供補助、建立設施與教師教育項目費用。