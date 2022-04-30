疑工作壓力 南灣凱瑟醫院護士飲彈自盡

圖為凱瑟醫院護理員工罷工抗議工作條件不公。(Getty Images)

聖他克拉拉警方正在調查27日晚上發生在Lawrence Expressway高速公路凱瑟醫院槍擊事件，其中一名護士明顯自殺。

當天晚上7時30分前，警察 接到報告，稱在凱瑟醫院的急診科發生了一起自殘式槍擊事件。警局派了多名警察到現場，但執法部門並沒有封鎖該醫院。

凱瑟醫院聖他克拉拉醫療中心的主治醫師喬德瑞（Rakesh Chaudhary）博士在聲明中說：「我們真心向受這一可怕損失影響的家人、朋友和同事表示慰問」。他表示，醫院團隊正在現場為員工提供情感支持和資源。盡管發生了悲劇，聖他克拉拉醫療中心仍然開放並全面運作。

雖然不可能具體知道這位凱瑟護士為什麼要自殺，但加州 各地的護士說，他們的工作壓力在疫情期間明顯增加，而且沒有緩解，因為他們的許多同事不再願意在醫院工作。

許多護士說，他們對工作過度和人手不足深感沮喪，他們收到無情的加班要求，甚至沒有時間使用洗手間或進行必要的休息。舊金山加大8月份的一項研究報告指出，加州的醫院缺少相當於4萬多名全職護士，比需要的人數少了近14%。

沙特、史丹福、加大和泰尼特等醫院正與他們的醫護人員就新的勞動合同進行談判，罷工護士本周表示，改善心理健康護理的獲得是他們在勞動談判中的首要任務之一。

無獨有偶，今年1月20日，阿拉米達縣警長的潛水隊找回了27歲的史丹福大學 護士奧德爾（Michael Odell）的屍體。他在兩天前的輪班中開車離開醫院，把車停在收費廣場附近，然後走入水中自盡。

幫助尋找奧德爾的史丹福大學急診室護士赫爾南德斯（David Hernandez）指出，研究表明，護士的自殺率高於普通人群，並具有更高的焦慮和抑鬱感覺。

赫爾南德斯說：「在護理文化中，最後考慮自己是根深蒂固的。護士尤其急診科護士，目睹了很多創傷，這一直是造成壓力、抑鬱和焦慮的原因。在COVID-19之前，做一名急診室的護士就很難，疫情期間，護士突然間成了衛生保健的英雄」。

赫爾南德斯說：「要不辜負成為英雄的榮耀，有很大的壓力。如果是英雄，我就不需要幫助，我不能承認自己不行了」。