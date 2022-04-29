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華運會委員會拜訪世界日報 5.21辦籌款晚會 7.24開幕

記者王子涵／舊金山報導
從左至右：林美蓮、王進德、楊大德、呂玉貞、陳思如。（記者王子涵／攝影）
從左至右：林美蓮、王進德、楊大德、呂玉貞、陳思如。（記者王子涵／攝影）

金山灣區華人運動大會第38屆委員會成員28日下午拜訪世界日報舊金山社。副社長楊大德熱情接待華運會主委王進德、顧問林美蓮、僑務委員呂玉貞、第37屆主委陳思如一行。

華運會一直是海外華人最大的體育盛事之一。自1985年成立後，每年都在灣區舉辦大型運動會，鼓勵僑胞運動健身、保持體能，也藉機聯絡感情。

王進德表示，華運會到今年已經第38屆，由於疫情的關係，大家在過去兩年都待在家裡沒有出來。今年因為疫情趨緩一點，在確保大家健康安全的情況下，決定開始舉辦華運會各單項的賽事活動。

今年的華運會共設有17項單項比賽，包括保齡球、籃球、壘球、拔河、兒童繪畫等。籌款晚會將初定於5月21日在南灣華僑文教中心舉辦，7月9日將舉辦華運會聖火點燃儀式，開幕分列式將定於7月24日在庫比蒂諾高中（Cupertino High School）舉行。

王進德表示，今年正值中華民國僑務委員會成立90周年，華人運動大會也能用來慶祝僑務委員會的90周歲。「今年很榮幸能夠擔任華運會的主委，我也謝謝各位僑務委員以及前主委的支持，希望大家藉著運動會的機會，一起出來強身健身，身心健康。」

楊大德副社長表示，很感謝華運會每年都能夠舉辦這樣的活動，堅持了38年。相信在灣區華人僑團裡面，能夠透過這樣的活動，將大家聚集在一起。特別是大家在經歷兩年的疫情以後，首次可以在安全無憂的情況下參加活動。

楊大德副社長說：「我希望大家能夠共襄盛舉，攜老扶幼的參加，讓今年華運會的熱鬧程度更勝以往。」

華人 疫情 灣區

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