美國華人營建公會北加州會長：建材難降價 裝修要趁早

孫鴻玉（中）接任華人營建公會北加分會會長。（記者李榮／攝影）

美國華人 營建公會（CACP）北加州 會舉辦換屆儀式，今年新任的會長由孫鴻玉（Eric Sun）接任。對於新冠肺炎以來的建材、人工與房地產價格的飆漲，孫鴻玉認為，建築原材料價格的上升並非只因為油價與塞港的問題，原產地勞工成本的上升與通貨膨脹也是建材價格上漲的重要原因，「建材價格要回到疫情之前，恐怕很難。」

孫鴻玉指出，供應鏈的緊缺、海運的成本提供是多數人所關注建材成本上升的原因，但事實上，原產地勞動成本增加也是必須考量的因素。例如在中美關係緊張、對中國建材課徵高關稅後，許多廠商轉從越南進口建材。然而，不僅是建材廠進駐越南，許多高科技廠商也到了越南，當地勞動人口會選擇高附加價值的工作，在排擠效益下，勞動力必然會比之前短缺，隨之而來的工資上漲會帶動終端成品成本的上升。

這一兩年建材的生意非常火紅。孫鴻玉表示，先前利率低，市場需求旺盛，北加 州灣區的房地產相關行業都非常活絡，建築材料也很短缺。現在利率提高了一些，或許房地產價格短期內會有一些震盪，但灣區的經濟發展與地理特殊性，應該還是會支撐地產價格的長期上漲。

「蓋房子就是人、機、料三個重要元素，現在通貨膨脹的背景之下，人力、機器、原料都會，我個人認為建材與地產價格下降的機會不大。即時有調整的話，程度也不會大。」孫鴻玉表示，整體的原物料價格上漲、勞力成本不斷增加，建築成本處於高檔，因此無論是建築，還是裝修的成本都不容易下調，「如果有人要裝修房子，我是覺得不要等待，未來價錢下降的空間與機會不大。」

包括聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）等人都前往換屆儀式致意。李洲曉指出，感謝美國華人營建公會對於北加州地區的貢獻，也祝賀公會在北加州未來愈來愈蓬勃。桑尼維爾市議員史佩特利（Tony Spitaleri）也致詞，祝賀北加州分會新任會長孫鴻玉的上任，同時感謝孫鴻玉近來對於解決灣區可住房政策的幫助和支持。佛利蒙市議員邵陽感謝華人營建公會對於佛利蒙幫助，協助無家可歸者創造可遮風避雨的環境。

另外，佛利蒙市議員黃潔宜、聖荷西市議員參選人錢德純等人都到場致意，希望公會能創造出更輝煌的成績。

美國華人營建公會（CACP）成立於1982年，當時在洛杉磯成立，宗旨主要是在於推動建築業的技術研討、經驗交流、共同成長，並且替相關從業人士搭建橋樑，也促進參與公共事務。公會指出，在各行業的幫助之下，CACP成為中美建築專業領域的平台，並且為亞洲製造商與投資者、學術研究與技術服務機構溝通交流的管道。