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「東風自西而來：傑米·摩根和任敏畫展」 東西融合

記者李榮／聖他克拉拉市報導
傑米·摩根（左）與任敏共同開畫展，展現東方與西方的融合。（記者李榮／攝影）
傑米·摩根（左）與任敏共同開畫展，展現東方與西方的融合。（記者李榮／攝影）

硅谷亞洲藝術中心即日至5月17日間舉辦「東風自西而來：傑米·摩根和任敏畫展」，精選兩位畫家50幅油畫作品展出。硅谷亞洲藝術中心介紹，在舊金山的抽象畫家中，任敏和傑米·摩根（Jeremy Morgan）是很特別的，「他們一個由東向西，一個由西向東，最後相遇在舊金山，友誼已經保持了近40年，他們的經驗、情感、繪畫理念和人生哲學在空氣中碰撞、融合，最後落在畫布上，滋生出各自的精采面貌。」

包括舊金山亞洲藝術博物館董事陳丕宏、計算機圖形學家張寒松，創業家陳立峰、史丹福大學博物館董事張黎瑾、美國中華藝術學會會長曾慶群、畫家陳文、于君慧、袁蕾、梁禮清、藝文界人士戚雯英、史亦萍、馮穎等人都參加貴賓預展，並與畫家摩根和任敏交流。美術史家高木森、舊金山中華藝術學會名譽會長古銑賢、王海嬰、會長張培椿，文史專家林中明，當代藝術研究者鍾曄、聖荷西藝術博物館董事Geraldine Magarelli、畫家孔凡平等60多人參加開幕式。

摩根表示，自己喜歡道家哲學，「老子說『無』是指人和人、文化與文化間沒有差別，無差別就不會有衝突。中國繪畫是能讓觀眾進入畫裡，而西方繪畫則是有距離地觀察。我畫畫，目的是想讓觀眾自己走進畫裡。」

任敏1984年畢業於中國美術學院油畫系，隨後入舊金山藝術學院深造，1991年獲藝術碩士學位，畢業後長期執教於羅德島設計學院及舊金山市立大學，並在1980年代就開始了抽象語言的探索。主辦單位介紹，任敏的畫沒有濃烈的色彩、驚人的筆觸，但大膽的潑灑、蔓延的肌理和精心安排的構圖有機融合在一起，達到「受控的自由」的境界，給人以神秘感和未來感。

摩根1956年出生於英國劍橋，小時受父親影響，對老子哲學發生興趣，1974年至1977年在牛津大學拉斯金美術學院學習，期間對中國及日本藝術有深入研究，並且也開始練習太極拳。他深受宋代繪畫和中國山水畫傳統的感染，1979至1982年在英國皇家學院攻讀研究生期間，又接觸到美國抽象表現主義畫風，產生將中國山水畫同歐美17-19世界風景畫相結合的想法。摩根1983年留學舊金山藝術學院，1989年後長期任教於該校。

硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如表示，摩根的畫面有強烈的敘述性，充滿矛盾，讓大家看到宋畫的嚴謹、莊嚴、理性，同時又感受到流動性與不確定性，「他用亞克力油料在畫布上，以大塊面組合來探索東方水墨的藝境，積力50年，用志不分，乃凝於神，燦爛可觀亦可遊，深為欽佩和驚喜。」

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，這次的展覽因疫情推遲了兩年，「很有幸在今年春天推出任敏和摩根兩位教授的畫展，展現他們隧道兩頭打的藝術歷程。匆匆40年，隧道有沒有打通，觀眾可以自己體會。」

摩根與任敏是在舊金山藝術學院期間相識，由於兩人相似的藝術理念，1994年起他們先後多次率領學生前往中國旅行、講學，先後在杭州中國美術學院、北京中央美術學院、四川美術學院、瀋陽魯迅美術學院和上海美術學院，講授丙烯畫和油畫的材料和技法，並且以西方的媒材融通東方的視覺意趣，調和東西方的差異。

舊金山 博物館 英國

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