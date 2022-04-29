聖荷西綁架男嬰3嫌 1人是家庭友人 另1人已獲釋
據檢察官稱，聖荷西的一對男女策畫了一個綁架她朋友三個月大的孫子的陰謀，本周早些時候引起全國關注。
28日這對男女被告被提審。
根據一份刑事起訴書，43歲的聖荷西居民拉米雷斯（Yesenia Guadalupe Ramirez）和28歲的波蒂略（Jose Roman Portillo）被指控共謀重罪、綁架14歲以下兒童和一級入室盜竊，這些都是與綁架一名男嬰有關的重罪。他們被還押入獄，不得保釋。如果罪名成立，這兩人可能面臨長達11年的監禁。
在法院外，男嬰的母親阿亞拉（Jessica Ayala）首次公開發言，對執法部門找到她的孩子表示感謝。她用西班牙語說，她的兒子 「非常穩定，健康狀況良好」，但她很難出席當天的提審。「看著帶走你孩子的人的眼睛，不得不控制自己，不做任何事情，不說任何話，這是一件非常困難的事情」，她說。
25日下午1時多，警察接到聖荷西1000 block of Elm Street街區的嬰兒失蹤報告後，開始追捕嬰兒和被指控綁架他的嫌疑人。26日上午，警方從離嬰兒被帶走的地方約5英里的東邊社區的一家療養院的雇員那裡得到線索後，追捕行動結束。警察發現了這個三個月大的嬰兒，並將其安全送達。
拉米雷斯是男嬰家庭友人。據稱，當時拉米雷斯帶著嬰兒及其祖母去Story路上的沃爾瑪超市辦事。檢察官說，他們在下午12時46分左右回到了祖母的家中。幫正在工作的母親照看孩子的祖母，把孩子留在卧室裡，就去從她的車上卸下雜貨。據當局稱，當她回來時，孩子已經不見了。
警方確認波蒂略是監控錄像中拍到的抱著一個空的汽車座椅接近祖母公寓的男子，他在下午12時48分被看到走向該住宅。幾分鐘後，他被發現提著汽車嬰兒座椅走下公寓大樓的樓梯。
一名37歲的男子最初被警方確認為第三名嫌疑人並被逮捕。聖荷西警方證實，這名男子將於28日被釋放，並表示他將不會面臨指控。
據當局稱，對兩名嫌疑人公寓的搜查令發現了嬰兒服裝、配方奶粉、尿布、嬰兒座椅等用品。但拉米雷斯和波蒂略都沒有自己的嬰兒，也沒有嬰兒住在他們家裡。聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）說，關於嬰兒被綁架原因的任何建議都是 「目前的猜測」。
上一則
FB留言