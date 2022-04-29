聖荷西綁架男嬰3嫌 1人是家庭友人 另1人已獲釋

嫌犯拉米雷斯(右)是男嬰家庭友人。(美聯社)

據檢察官稱，聖荷西 的一對男女策畫了一個綁架她朋友三個月大的孫子的陰謀，本周早些時候引起全國關注。

28日這對男女被告被提審。

根據一份刑事起訴書，43歲的聖荷西居民拉米雷斯（Yesenia Guadalupe Ramirez）和28歲的波蒂略（Jose Roman Portillo）被指控共謀重罪、綁架14歲以下兒童和一級入室盜竊，這些都是與綁架一名男嬰有關的重罪。他們被還押入獄，不得保釋。如果罪名成立，這兩人可能面臨長達11年的監禁。

在法院外，男嬰的母親阿亞拉（Jessica Ayala）首次公開發言，對執法部門找到她的孩子表示感謝。她用西班牙語說，她的兒子 「非常穩定，健康狀況良好」，但她很難出席當天的提審。「看著帶走你孩子的人的眼睛，不得不控制自己，不做任何事情，不說任何話，這是一件非常困難的事情」，她說。

25日下午1時多，警察 接到聖荷西1000 block of Elm Street街區的嬰兒失蹤報告後，開始追捕嬰兒和被指控綁架他的嫌疑人。26日上午，警方從離嬰兒被帶走的地方約5英里的東邊社區的一家療養院的雇員那裡得到線索後，追捕行動結束。警察發現了這個三個月大的嬰兒，並將其安全送達。

拉米雷斯是男嬰家庭友人。據稱，當時拉米雷斯帶著嬰兒及其祖母去Story路上的沃爾瑪超市辦事。檢察官說，他們在下午12時46分左右回到了祖母的家中。幫正在工作的母親照看孩子的祖母，把孩子留在卧室裡，就去從她的車上卸下雜貨。據當局稱，當她回來時，孩子已經不見了。

警方確認波蒂略是監控錄像中拍到的抱著一個空的汽車 座椅接近祖母公寓的男子，他在下午12時48分被看到走向該住宅。幾分鐘後，他被發現提著汽車嬰兒座椅走下公寓大樓的樓梯。

一名37歲的男子最初被警方確認為第三名嫌疑人並被逮捕。聖荷西警方證實，這名男子將於28日被釋放，並表示他將不會面臨指控。

據當局稱，對兩名嫌疑人公寓的搜查令發現了嬰兒服裝、配方奶粉、尿布、嬰兒座椅等用品。但拉米雷斯和波蒂略都沒有自己的嬰兒，也沒有嬰兒住在他們家裡。聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）說，關於嬰兒被綁架原因的任何建議都是 「目前的猜測」。