亞太裔歷史文化月 華埠熱鬧揭幕

亞太裔歷史文化月在華埠以壁畫揭幕的方式拉開序幕。（記者李怡／攝影）

「華埠 藝術媒體合作社」(CMAC) 主辦的華埠壁畫揭幕和亞太裔歷史文化月開幕儀式，28日在舊金山華埠都板街舉行。亞裔社區代表、民選官員與藝術家代表共同出席。

作為亞太裔傳統月的開幕節目，「霓虹閃爍愛華埠：展望未來」多元化免費戶外藝術節，將展示眾多藝術媒體與項目，致力於華埠社區的復甦和經濟恢復，歡迎舊金山各社區共同參與。

市長布里德表示，在亞太裔歷史文化月到來之際，希望各族裔共聚華埠，讓更多人通過藝術節展覽了解亞太裔歷史文化。本次藝術展，是繼疫情以來首次大型藝術節，望各社區民眾到此歡聚。

亞太裔歷史文化月在華埠以壁畫揭幕的方式拉開序幕。（記者李怡／攝影）

華埠媒體藝術合作社總裁江文韶、執行董事鄧式美、加州 議員丁右立，市議員佩斯金、安世輝、陳詩敏等到場慶祝。

鄧式美表示，「在州眾議員丁右立領導下，加州政府給了社區一筆重要撥款，可以興建廣闊天地。而由此將會給亞太裔更強大平台。 『新天地』代表的是包容和變革，將成為華埠的新標誌。歡迎大家參與藝術節，加入霓虹旅途，與『霓虹閃爍愛華埠：展望未來』一起敞開心扉，改變想法。 」

『霓虹閃爍愛華埠』由獨立策展人Candace Huey全盤構思策畫。活動致力於回顧華埠恢復和堅韌不拔，尊重亞裔獨特的歷史和多元的文化景觀，並展望對未來的樂觀和無限希望。霓虹燈象徵著華埠的光芒和力量，而體現這道「光」的是華埠的居民。

華埠眾多店面霓虹燈招牌建於20世紀初，歷史悠久有紀念性，如今更是體現華埠韌性和傳承的視覺標誌。這些生動、豐富多彩的歷史標誌不僅繼續吸引著當地人和遊客，更是華埠居民們多元的身分、故事和人格的鮮明代表。

亞太裔歷史文化月在華埠以壁畫揭幕的方式拉開序幕。（記者熊移山／攝影）

藝術節將於30日下午3時正式開幕。藝術節的不同表演和展覽將遍佈華埠大街小巷。在下午4時，從都板街800號開始，匯集音樂人、和尚、道士、視覺藝術家及居民的列隊將步行穿過華埠。這場遊行 由李美玲構思，以當代藝術策略激活傳統文化，與華埠社區人民一共聚集、紀念、求拜，見證一獨一無二生生不息的社區。遊行開始前，戲曲歌手李家聲會演唱傳統中文歌曲。遊行途中將有其他的藝術驚喜，包括范芳子(Yosh Han)精心設計的「壽」味含香紅包，及Billy Ola Hutchinson的特別項目。

Candace Huey介紹，作為CMAC的開幕活動，『霓虹閃爍愛華埠的意圖是把華埠擬人化通過藝術作品象徵性地賦予面孔、身體和聲音，頌揚這個獨特的家園。有了華埠居民長久的努力，華埠才得以繼續繁榮。