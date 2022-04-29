保護性侵被害人DNA 數據法案過關

威善高提出的保護性侵倖存者DNA 數據法案被通过。（威善高官網）

加州 參議員威善高（Scott Wiener）與舊金山市地檢長博徹思（Chesa Boudin）日昨共同宣布，加州參議會公共安全委員會已經通過了他們提出的SB1228號法案，即保護性侵 受害者的隱私 ，兩黨一致投讚同票。法案將送至州參議會撥款委員會聽取意見，然後州參議會將進行全體投票。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）是法案的主要撰寫人之一。這項法案將禁止執法部門將性侵受害者的DNA數據保存在可搜索的資料庫中，資料庫可供查詢與性侵案件完全無關的搜索。法案保護了性侵倖存者的隱私和憲法權利，通過鼓勵她們報案來促進公共安全。

博徹思27日說：「我們需要鼓勵和支持能夠挺身而出，接受性侵犯犯罪取證的倖存者，並消除任何阻礙報案的因素。我的辦公室揭露了一間犯罪實驗室保留並允許搜索倖存者DNA數據的不道德行為，這嚴重侵犯了受害者的隱私。我很榮幸能夠參與到州參議員威善高發起的SB1228提案，並作證支持這項重要法案。我們將繼續為性侵犯倖存者的權利和尊嚴而戰。」

威善高說：「當我得知性侵案件取證的DNA樣本可能會將倖存者在未來的罪中定罪時，我感到十分震驚，這是無法讓人接受的。性侵受害者願意接受取證調查，可以幫助執法部門找到嫌疑人。但前提是她們的隱私必須受到保護。」

丁右立說：「我們必須盡其所能支持性侵犯的倖存者，這項立法可以幫助她們信任司法系統，鼓勵他們挺身而出報案。」