我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

保護性侵被害人DNA 數據法案過關

記者王子涵／舊金山報導
威善高提出的保護性侵倖存者DNA 數據法案被通过。（威善高官網）
威善高提出的保護性侵倖存者DNA 數據法案被通过。（威善高官網）

加州參議員威善高（Scott Wiener）與舊金山市地檢長博徹思（Chesa Boudin）日昨共同宣布，加州參議會公共安全委員會已經通過了他們提出的SB1228號法案，即保護性侵受害者的隱私，兩黨一致投讚同票。法案將送至州參議會撥款委員會聽取意見，然後州參議會將進行全體投票。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）是法案的主要撰寫人之一。這項法案將禁止執法部門將性侵受害者的DNA數據保存在可搜索的資料庫中，資料庫可供查詢與性侵案件完全無關的搜索。法案保護了性侵倖存者的隱私和憲法權利，通過鼓勵她們報案來促進公共安全。

博徹思27日說：「我們需要鼓勵和支持能夠挺身而出，接受性侵犯犯罪取證的倖存者，並消除任何阻礙報案的因素。我的辦公室揭露了一間犯罪實驗室保留並允許搜索倖存者DNA數據的不道德行為，這嚴重侵犯了受害者的隱私。我很榮幸能夠參與到州參議員威善高發起的SB1228提案，並作證支持這項重要法案。我們將繼續為性侵犯倖存者的權利和尊嚴而戰。」

威善高說：「當我得知性侵案件取證的DNA樣本可能會將倖存者在未來的罪中定罪時，我感到十分震驚，這是無法讓人接受的。性侵受害者願意接受取證調查，可以幫助執法部門找到嫌疑人。但前提是她們的隱私必須受到保護。」

丁右立說：「我們必須盡其所能支持性侵犯的倖存者，這項立法可以幫助她們信任司法系統，鼓勵他們挺身而出報案。」

性侵 隱私 加州

上一則

柯瑞砍30分 勇士肉搏戰淘汰金塊

下一則

維護華埠治安 阿縣4 議員候選人提政見

延伸閱讀

共和黨提維護社區法案 史島議員轟遭到無視

共和黨提維護社區法案 史島議員轟遭到無視
罷免選舉臨近 博徹思再獲2大陣營支持

罷免選舉臨近 博徹思再獲2大陣營支持
舊金山對抗塑膠垃圾汙染 領先全美

舊金山對抗塑膠垃圾汙染 領先全美
丁右立辦公益活動 地球日保護生態

丁右立辦公益活動 地球日保護生態
丁右立、穆林走進科爾馬市社區 討論立法和預算

丁右立、穆林走進科爾馬市社區 討論立法和預算

熱門新聞

加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11

矽谷鄰居的告別信

2022-04-21 02:10
柏克萊加大疑似出現槍手，警方發佈就地避險令，最終取消避險令。但學校人流較少。（記者劉先進 ／攝影）

「躲地下室4小時」柏克萊加大疑現槍手 學生緊急避險

2022-04-21 18:20
男子拿著刀叉，在華埠恐嚇路人。（學生義工黃泳新和曹彥斌供圖）

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華裔學生狂奔500米報警

2022-04-24 23:13
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。嫌犯被抓到後，警方將其用擔架帶走。（電視新聞截圖）

舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲

2022-04-24 02:20
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進／翻攝）

靠家族DNA搜索 東灣23年前謀殺案兇手找到了

2022-04-26 13:20

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝