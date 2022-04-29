舊金山選區重畫最終版本定案 確定分開田德隆與南市場

舊金山議會選區重畫小組28日以5比4的票數通過新選區地圖。（電視新聞截圖）

儘管社區強烈反對，舊金山 選區重畫工作小組28日仍然批准了最終選區版本，維持將田德隆區（Tenderloin）與南市場街區（SoMa）畫分開來的決定。

在經歷振盪的過程後，舊金山選區重畫小組28日以5比4的票數，驚險通過了新選區地圖最終版本。重畫小組兩周前因為錯過市府章程規定的重要截止日期，還引發一場訴訟。小組成員坦言，這是一個非常痛苦的過程。

支持新地圖的重畫小組成員李查索（Chasel Lee）表示，在新地圖獲得批准之前，居民之間早就存在著分歧。他說：「分歧不是這張新地圖造成的，它其實呈現了真實的我們。是舊地圖把這些分歧包裝了起來，藏了起來，然後大家假裝不知道它們的存在。」

透過將一些社區移到不同的選區，新地圖可能影響舊金山議會的政治平衡。一些進步派領導人已強烈反對新選區地圖，認為拆開有相似理念的社區，會削弱它們的影響力。

在28日的投票 中，三名由議會任命的重畫小組成員都投下反對票，三名由市長布里德（London Breed）任命的成員都投下贊成票，在三名由選委員任命的成員中，兩名投下贊成票，一名投下反對票。

此次選區重畫的一個核心問題是如何重畫第六選區。第六選區主要因為進行了多項新住房建設，人口增加幅度比預期高出30%，約8萬人。為了解決人口增加的問題，新地圖將田德隆區移入第五選區，把它與南市場街區分開，但造成許多社區團體和居民反對。

這兩區的領導人表示，鑑於兩區長久以來的關係，他們希望兩區繼續同在一個選區。例如，舊金山的多元性別社區和菲律賓裔社區都橫跨田德隆區和南市場街區，他們擔心他們的社區會因為新選區地圖受到傷害。

重畫小組成員吉爾（Chema Hernandez Gil）嚴辭批評新地圖，稱它「分裂了舊金山最被邊緣化和最弱勢的群體」。吉爾說：「這些是有共同利益的社區，應該被畫為同一選區。我認為，此舉只能被形容為蓄意的『傑利蠑螈』（gerrymandering，指透過不公平的選區畫分操縱選舉）。」