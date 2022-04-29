遭新房東逼遷 社區居民挺弱勢老租客

多尼斯已經在Ellert社區租住了15年，社區稱呼她「鮮花女士」（Flower Lady）。（記者王子涵／舊金山攝影）

約150名居住在舊金山Ellert社區的居民28日來到多尼斯（Delhi Donis）的住處，共同支持這位已經在該社區租住了15年、癌症倖存老人對抗逼遷。多尼斯在疫情 大流行伊始，就被新房東 通知要在12天內離開她的家，在當地律所的幫助下，她已經為居住權鬥爭了兩年。

新房東戈諾特（Thorsten Gernoth）和羅德里格斯（Blanca Estela Rodriguez）2017年購買了這間出租屋。在得知多尼斯身患疾病、並且無處可搬的情況時，他們依舊按照「愛麗絲法案」（Ellis Act）通知她立即離開房屋。

橫幅上寫著「驅逐=死亡」的標語。（記者王子涵／舊金山攝影）

多尼斯所在的東南租客 聯盟（The Southeast Tenant Association）表示，像戈諾特和羅德里格斯這樣的投機者是在濫用愛麗絲法案。該法案撰寫的初衷，是為了保護單親媽媽等弱勢群體在無法控制自己的財產時，對租客下達驅逐令。

疫情期間，加州和舊金山都有立法保護租客，也就是租客如果因為疫情而收入銳減，無法交租，那麼房東不得因此而逼遷。保護令一直變化，極為複雜，包括州府立法通過之後，部分時間內租客必須要開始交25%的租金，所欠的租金也必須要開始償還。

多尼斯說：「我是一位老人，也是癌症倖存者。我的家中缺乏暖氣和烹飪的火爐。我請求房東修理，但是被忽視。在過去的兩年，我處於長期的擔心和壓力中。當我面對愛麗絲法案的驅逐令時，我不知道自己是否還可以活下去。」

根據熟悉多尼斯的朋友表示，由於居住的不確定性，她剩餘的兩場手術被無限推遲。

東南租客聯盟代表表示，多尼斯的遭遇表明一部分房主起初並沒有根據房屋租賃的規則行事，而是單純利用法律的漏洞趕走租客。根據研究表明，大部分根據愛麗絲法案所發放的驅逐令發生在房主購買房產的前五年。

社區藝術家用粉筆在街道上繪畫鮮花圖案，支持「鮮花女士」多尼斯。（記者王子涵／舊金山攝影）

多尼斯的鄰居成吉（Xiomara Dorsey Chingate）說：「多尼斯深愛著這個社區，我們也愛著她，她用她的鮮花和愛支持著每一個人。我們團結在一起，共同支持著她，她值得一個安全、健康的住房。」