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加州跨州鐵路完工153周年音樂會 紀念華裔工人

記者王子涵／舊金山報導
音樂會的目的是為了感謝華裔鐵路工人的貢獻。（紫絲綢音樂教育基金會網站）
音樂會的目的是為了感謝華裔鐵路工人的貢獻。（紫絲綢音樂教育基金會網站）

為慶祝橫跨北美大陸的太平洋鐵路完工153周年，加州鐵路博物館、加州鐵路博物館基金會，以及紫絲綢音樂教育基金會（Purple Silk Music Education Foundation）將在5月7日共同舉辦主題為「東行列車已就緒」（All Aboard The Eastbound Train）的音樂會，東灣屋崙的長城青年管弦樂團（Great Wall Youth Orchestra）將在加州鐵路博物館內表演中國傳統樂曲。

多年致力傳播和教授中國傳統音樂的樂團負責人趙彤儀（Sherlyn Chew）說，中國早期移民為美國的建設做出巨大貢獻，不應被忘記，尤其在當下不斷發生仇恨亞裔事件的情況下，華人應為自己的先人在這塊土地上的貢獻而感到驕傲。

所以，在得知今年慶祝大鐵路完工153周後，她就想到，當年主要來自廣東的中國鐵路工人，離鄉背井，辛苦勞作之餘，他們會憶起故鄉，也會憶起故鄉的音樂嗎？

於是她和廣東的音樂朋友聯系，朋友推薦了能代表那個時代廣東音樂的作品，「雨打芭蕉」和「昭君怨」，此次紀念鐵路華工演出，青年樂團就將獻上這兩首曲子。

音樂會之後，當天的活動還將播放由周敏製作的講述華裔工人故事的紀錄片，名為「回家」。

演出門票（包括博物館門票）可以在purplesilk.org網站上購買。觀眾在演出後可以參觀博物館，並觀看實際大小的火車、歷史文物等。聯絡購票網址：https://www.californiarailroad.museum/events/all-aboard-the-eastbound-train/95284。

博物館 加州 亞裔

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