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東灣宣布進入乾旱緊急狀態 祭省水新規

編譯組／灣區綜合報導
加州遭遇罕見的乾旱。境內最大的水庫奧洛維爾湖，上個月在雨季結束後的空拍圖，顯示水位非常低。（加州水資源管理局）
加州遭遇罕見的乾旱。境內最大的水庫奧洛維爾湖，上個月在雨季結束後的空拍圖，顯示水位非常低。（加州水資源管理局）

東灣市政公共事業局 (the East Bay Municipal Utility District) 理事會26日以6比1票數通過，宣布東灣地區進入緊急乾旱時期，一般民眾家庭的用水量必須比2020年減少10%，此外每周只能澆灌庭院花草三次。限水令涵蓋地區包括海沃、屋崙、列治文 (Richmond) 、核桃溪 (Walnut Creek) 等地，大約140萬名東灣民眾將受到影響。

位於屋崙的東灣市政公業局計畫5月間再度召開會議，討論將水費調高2%至8%相關辦法。公共事業局26日同時通過決議，對超量用水民眾採取懲罰辦法，同時公布用水最多的住家。

26日通過的新辦法中，要求餐廳只能在顧客要求下，才能提供飲水，飯店與汽車旅館無需每日提供客戶新毛巾、新床單，減少飯店旅館洗衣用水，希望藉此達到節約用水目的。

東灣公共事業局發言人普克 (Andrea Pook) 稱，今年前三個月天氣格外乾燥，一般家庭用水量大增。大多數冬天時候，仰賴雨季帶來雨水澆灌庭院花草，可是今年冬天天氣乾燥，無法如願，結果造成一般家庭大量用水，這也是東灣必須採取強制節約用水措施的原因。

東灣市政公共事業局去年4月曾要求民眾將家庭用水量減少10%，經過一年之後，僅達到節省用水6%的結果。加州連續數年乾旱，採取全面節約用水計畫。南加州都會水利局包括洛杉磯、聖伯納汀諾 (San Bernardino)、范杜拉 (Ventura) 等地採取每周澆灌庭院花草一次計畫，影響到南加州都會區600萬人口生活。

提供聖荷西、庫比蒂諾、金寶市、洛斯蓋圖、薩拉度加等南灣城市100萬人口的聖荷西水廠 (San Jose Water Company) 去年冬天限制用戶每周只能澆灌兩次庭院花草，同時將家庭用水量減少為2019年用水量的85%。如超量用水，每單位 (748加侖)將加上7.13元超量用水罰款。

東灣市政公共事業局所擁有的七個蓄水庫目前水位只達71%滿，由於雨季已過，公共事業局經理表示，從4月起，水庫水位將會只降不升，但他們並不期待聯邦中谷地區水庫將會提供援助。根據公共事業局，他們希望從農業區取得更多水資源，減低乾旱所形成的缺水問題。

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