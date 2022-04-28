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馬斯克倡推特言論自由 弱勢群體憂充斥仇恨、虛假訊息

編譯組／美聯社舊金山27日電
許多在推特上受害的用戶表示，他們擔心馬斯克的言論自由計畫，但不會停止使用推特。（美聯社）
許多在推特上受害的用戶表示，他們擔心馬斯克的言論自由計畫，但不會停止使用推特。（美聯社）

馬斯克（Elon Musk）公開表示，要讓推特成為所有人都可以暢所欲言的平台。或許沒有哪個群體，比女性、少數族裔和其他被邊緣化的群體，更擔心馬斯克的計畫。

這些群體擔心的是，以更放任的措施來管理推特，將鼓勵更多人散播仇恨言論、虛假訊息、霸凌他人。

不過，在推特平台上面對極端騷擾的人表示，即使在心理上受到負面影響，他們也不太可能退出推特，因為他們仍將推特視為一個可以表達觀點、與他人互動的多元化論壇。這或許可以解釋，為什麼馬斯克不在乎不受約束的言論自由會造成哪些問題。

墮胎權維權人士薛曼（Renee Bracey Sherman）在推特上經常遭受批評，網友有時還會發出一些惡劣的推文，例如要她去死、發胚胎照片給她、把她的肖像修圖成納粹等。

儘管一些名人因為馬斯克的緣故，威脅要取消推特帳戶，但對於像薛曼這類較典型的用戶來說，事情沒那麼簡單，他們不能離開推特，並希望追隨者和他們保持一致。

為了減少收到仇恨訊息，薛曼封鎖了數千人，使用過濾功能隱藏最極端的推文，還向推特通報最嚇人的訊息，儘管推特很少採取行動。

推特表示，他們的平台不允許出現導致他人不敢發表意見的針對性騷擾或恐嚇，並稱他們不會容忍任何暴力威脅。

推特25日同意以440億元將公司賣給馬斯克。自稱是「絕對的言論自由主義者」的馬斯克推文向其8500萬名追隨者明確表示，他打算放寬對推特平台內容的監管，而且不認為日後可能出現的大量批評言論會產生更多有害內容。

馬斯克26日對推特一名參與內容審核決策的高層律師蓋迪（Vijaya Gadde）做出批評，導致他的追隨者對蓋迪發出種族歧視和厭女言論。蓋迪出生在印度，幼年時期移民來美國。

布麗安娜‧吳（Brianna Wu）是以女性為主角的電玩遊戲「Revolution 60」的開發者，她指出，她自2014年起就不斷在推特上收到性攻擊和死亡威脅，這些威脅來自一項針對女性遊戲開發者的網路運動。自此，為了改善推特平台，她就開始和推特的信任與安全團隊密切合作。

馬斯克的言論讓布麗安娜‧吳覺得害怕。她說：「我們非常、非常努力為女性、多元性別群體（LGBTQ）和少數族裔改善這個平台，但他現在想抹去我們一直以來所做出的努力。」

推特 馬斯克 薛曼

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