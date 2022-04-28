日落區建公共安全網絡 加強警民合作

日落區正式建立公共安全網絡，加強各社團合作，促進公共安全。左三為馬兆明。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市議員馬兆明（Gordon Mar）、日落區警局警監溫特爾（Eric Vintero）與當地社區領袖27日一起來到日落區的一家鞋店，共同宣布建成日落區公共安全網絡（Sunset Safety Network）。馬兆明表示，這家鞋店去年多次被搶劫，甚至是一晚上被洗劫兩次，他們的遭遇很好地说明了為什麼需要組建公共安全網絡。

馬兆明表示，保護公共安全是日落區乃至整個舊金山市的重中之重：「公共安全問題在疫情 大流行之前就已經存在了，但因疫情、仇視亞裔 以及財產犯罪上升等多重因素變得愈加嚴重。」

馬兆明表示，執法和起訴是對抗犯罪很好的策略。但是事實上，絕大多數的財產犯罪並沒有被解決，只有約9%的盜竊案件得到解決，另外90%仍處於未解決的狀態。況且警局正在經歷人員不足的情況，恢復到滿員仍需要幾年的時間。他指出，如何預防犯罪對於社區來說十分重要。

新建立的日落區公共安全網絡將聯結當地的小商業團體、社區團體以及舊金山警局共同促進當地治安。馬兆明說：「舊金山有數百個由政府部門直接領導，或由非營利機構組成的公共安全項目，但是他們之間缺乏互相的合作。我們希望日落區重新成為安全，是和老人居住的社區。」

市議員馬兆明(左二)與警監溫特爾共同走訪日落區小商業，關注商家是否有安全隱患。（記者王子涵╱攝影）

鞋店老闆蘇麥可（音譯，Michael Su）表示，日落區是他長大的地方，長時間以來他認為這裡是一個安全的社區。當他在這裡經營起鞋店，從未想過這裡會被洗劫兩次。蘇麥可說：「我們最終的目的就是想讓這個社區變得安全，讓遊客再次回到這裡而不用擔心安全問題。」

溫特爾表示，目前盜竊案件的數量已經下降30%，這是所有舊金山警員的共同努力所達成的。溫特爾說：「以犯罪預防為目的的社區警務是我們的首要目標。我們明白警局是不能夠單獨解決公共安全問題的，需要社區的幫助。」

隨後，馬兆明和溫特爾一起走訪了周邊的小商業，問詢商家是否有任何的安全隱患，並發放了警局犯罪預防的宣傳單。