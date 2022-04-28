亞太裔領袖壁畫華埠揭幕 原版人物、官員出席賀

亞太裔社區領袖、民選官員與設計者在壁畫前合影。 （記者李怡╱攝影）

由舊金山中華文化中心(CCC)和富國銀行聯合舉辦的「十二位亞裔 美國人和太平洋島民(AAPI)社區英雄」壁畫，27日在華埠 Jackson Street舉行揭幕儀式。 12位壁畫原版人物與市府民選官員、亞太裔社區領袖出席慶祝。

壁畫的設計歷時一年，作品是由社區領袖和教育工作者，對青年和學生設計作品進行投票 產生的。這幅壁畫選擇在 5 月的亞裔太平洋島民歷史文化月前夕揭幕，以慶祝和認可亞太裔社區領袖為社區族裔所做的傑出貢獻。壁畫設計者希望青年和學生在這個過程中感受到來自亞裔社區的凝聚力，並獲得對社區的主人翁意識。

這幅壁畫旨在突出重要的AAPI人物，為年輕人提供一個平台來提升知名度和分享不為人知的故事。壁畫上的12位亞太裔人物，分別都為社區做出貢獻和有影響力的人物，他們是Ruth Asawa、Caroline Cabading、Cynthia Choi（崔楨文）、Layton Doung、Norman Fong（方小龍）、Yuri Kochiyama、Jeanette Lazam、Tiffany Long、Alok Vaid-Menon、Betty Ann Ong(鄧月薇)、Judy Yung（譚碧芳）和Wong Kim Ark（黃金德） 。

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