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議會通過 金門公園內甘迺迪大道「永久無車化」

記者李怡╱舊金山報導
金門公園內甘迺迪大道永久無車化（美聯社）
金門公園內甘迺迪大道永久無車化（美聯社）

舊金山市議會本周投票通過了市長布里德的立法，舊金山金門公園的甘迺迪大道(John F. Kennedy Drive) 東側，包括迪揚博物館(De Young Museum)所在1.5哩內永久禁止車輛通行。這項立法由三位市議員楊馳馬（Matt Haney）、孟達文(Rafael Mandelman)和潘正義（ Dean Preston）與市長共同發起。會上還批准了道路40多項改進措施，以讓老年人、殘疾人和遠社區居民便利的進入公園。

甘迺迪大道在疫情期間的作用，作為無車走廊，為步行或騎行者和市民提供一個安靜的活動空間。楊馳馬表示，很高興無車的肯尼迪大道能夠保留下來。「我們越是減少對汽車的依賴，並優先考慮安全的行人、自行車和公共交通友好空間，我們的城市就會變得更好、更健康。所有年齡的人都可以步行、騎自行車和享受開放空間，這就是我們公園應該做的事情。感謝市長在這方面的領導，並祝賀所有為使這一天成為現實而努力奮鬥的倡導者」。

潘正義表示，通過投票讓甘迺迪大道成為孩子們學習騎自行車、行人安全步行，以及為使舊金山各個社區民眾聚會提供了安全場所。

舊金山 投票 疫情

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