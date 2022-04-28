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美西玉山科技協會講座 施宣輝、胡善傑30日談供應鏈

記者李榮／聖荷西報導
宏碁新一代領袖施宣輝也將從企業角度，分享公司如何面對這一連串供應鏈的挑戰。（玉山科技協會提供）
宏碁新一代領袖施宣輝也將從企業角度，分享公司如何面對這一連串供應鏈的挑戰。（玉山科技協會提供）

美西玉山科技協會將舉辦玉山講座，與中華航空公司合作探討討目前供應鏈的情況，主題為「The Supply Chain Disruption & Destruction」。協會表示，當日講座預計邀請安碁資訊董事長施宣輝、中華航空公司業務經理胡善傑與主持人劉文芳深入探討供應鏈被破壞的現狀與對策。

「缺貨、缺貨、再缺貨！」、「漲價、漲價、再漲價」！產品供應鍊失序使得全球市場大亂，產業端、運輸端、市場端的對策為何？消費市場該如何修正種種期待？

美西玉山科技協會表示，在過去的兩年中，與新冠病毒相關的運輸成本、勞動力短缺、瓶頸、擁堵和需求激增導致全球供應鏈受到嚴重破壞。再加上近來戰事、制裁、亞洲停工以及能源和原材料價格飛漲等事件，更震動了供應網絡，「許多人的問題都是：這些前所未有的衝擊將把企業推向邊緣嗎？如何面對挑戰？又要如何以創新來構建替代方案？」

華航與宏碁兩家都是具有實戰成功經驗的企業。同時為玉山理事的劉文芳指出，講座中，胡善傑將從航空貨運在物流供應鏈中扮演的角色做分享，並以華航航空貨運為例，探討如何應對供應鏈的變化及衝擊。宏碁新一代領袖施宣輝也將從企業角度，分享公司如何面對這一連串供應鏈的挑戰。

胡善傑2001年加入華航至今，現為洛杉磯貨運營業部經理，在貨運營業、業務和市場策畫有豐富的經驗。施宣輝是企業看好的第二代，同時管理智聯服務公司。他於2011年正式加入宏碁擔任總經理特別助理，為雲端服務開發奠定基礎。2014年起雲端服務轉為宏碁自建雲事業群，由施宣輝擔任總經理協助宏碁進行全方面轉型。施宣輝本身是電機工程博士基礎，曾從事IC設計、多媒體影、音訊號處理技術、圖像分析及平板電腦的軟體設計等領域。

主持人劉文芳專長為經濟學，是芝加哥大學經濟學博士，曾任華盛頓大學經濟系助理教授，現工作於Deloitte，協助跨國企業有關國際稅務及轉讓定價相關的籌畫、分析及關聯方交易的風險管理。

時間為4月30日（周六）下午5時至6時30分，活動中也可與講者提問互動。此線上活動將以英文進行，報名連結：https://www.eventbrite.com/e/the-supply-chain-disruption-destruction-online-panel-discussion-tickets-307374043037?aff=PressRelease

對航空貨運在物流供應鏈中扮演的角色，胡善傑將做分享。（玉山科技協會提供）
對航空貨運在物流供應鏈中扮演的角色，胡善傑將做分享。（玉山科技協會提供）

供應鏈 宏碁 雲端

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