與北加鄉親視訊 陳其邁：用2年拚4年 高雄成長稱霸6都

陳其邁向鄉親介紹高雄。（記者李榮╱翻攝）

民主進步黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會日前以視訊直播的方式，邀請高雄市市長陳其邁以「高雄轉型的挑戰」為主題，分享高雄施政成果，希望海外的鄉親也能對高雄市有更深一層的認識。視訊座談同時在臉書和YouTube等社群平台直播，吸引全球海外關心台灣的鄉親共約1000人收看。

主辦單位介紹，陳其邁運用公共衛生的專業，在圍堵疫情的同時，用兩年拚四年積極招商，去年高雄市各行業銷售額高達5.57兆新台幣(約1890億美元)，比前年增加1.05兆新台幣，成長率稱霸六都。而台積電 的「楠梓產業園區」也將於6月建廠，促成半導體S廊帶最關鍵的產業佈局。半導體與5G AIoT是高雄產業升級轉型兩大發展主軸，都將吸引更多國內外大廠進駐。而高雄本身更是新南向大門，對接東南亞市場，是創業首選。

陳其邁在視訊中提到積極招商以外，還要幫忙企業投資解決「五缺」問題：缺水、缺電、缺地、缺才、缺工等，尤其是水。高雄市流域面積廣，高屏溪、荖濃溪與旗山溪水資源匯流，水資源十分豐沛。此外，市府近年開發伏流水、地下水，再生水廠建構速度為全台第一。電的方面，高雄市區電廠每年發電500億度電，高雄自用僅280億度、占發電量的56％，高雄發電還可「南電北送」，保證用電無虞。

另外，隨著台積電將在高雄設廠，但隨之而來的高房價，高雄市政府透過推動社會住宅建設，市府與中央共同合作興建8800戶社會住宅作為政策目標，其中央計畫興建6000戶，市府則加碼興建2800戶。選址都鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區。幾個產業園區幾乎串連捷運 紅線、黃線的興建，輕軌成圓捷運成環，以公共交通為導向的城市開發，帶動整個區域發展，「這也意味著市府會在交通方便、合宜的地點來興建平價住宅，滿足就業 青年的需求。」

陳其邁表示，施政重點還會放在食安還有空污改善，像是減煤、購置精密檢測儀器來把關食品放射性核種檢驗，也禁止基改食材。無論是人民健康還是年輕人的就業，都是市長最關心的事，以生態公園內的科技廠這個概念，來規畫符合綠色永續的生態科技園區來兼顧環境與城市發展，而衛武營也將規畫成為台灣最大的文創基地。