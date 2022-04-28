聖他克拉拉縣警長史密斯 否認所有涉貪腐指控

涉嫌貪腐聖他克拉拉縣警長史密斯否認所有指控。(美聯社)

聖他克拉拉縣警長史密斯(Laurie Smith)因被控涉嫌貪腐而可能被迫下台的數個月後，她於26日在遠距法庭聽證會上，正式否認所有指控。

史密斯現年69歲，去年12月被民事大陪審團指控在辦公室「蓄意不當腐敗行為」(corrupt of willful misconduct)，此案源於同一項調查，導致對她所在辦公室的其他兩名高階警官被起訴，指控他們與史密斯的政治支持者合謀籌款活動，以取得由史密斯簽訂的隱蔽槍枝許可證，以換取政治捐款與好處。

不過，史密斯26日上午放棄她接受快速審判的權利之前，在一份簡短法庭聲明稱：「我否認所有指控。」(I deny all counts.)

貪腐指控程序並非刑事犯罪，不會導致入獄，但仍須遵循與刑事訴訟 類似的結構程序。26日被傳訊之後，史密斯與她的律師將在有待確認的日期接受審判。若罪名成立，史密斯將被免職。

在提出抗辯之前，史密斯的律師上個月提出一系列對指控的反對意見，認為大陪審團使用語意不清的語言，並未具體說明她何時與如何犯下不當行為。

史密斯先前已經宣布，她將不會競選第七個任期。這代表著無論指控是否持續，今年是她擔任警長的最後一年。史密斯援引她認為是「似是而非」(specious)的攻擊，包括持槍許可證醜聞，作為她做決定的一個因素。

去年12月，聖他克拉拉縣的一個民事大陪審團指控史密斯七項與貪腐有關的不當行為。其中六項涉及正在進行的刑事起訴，指控史密斯利用她對發放隱蔽攜帶式武器許可證的控制權、從事政治取向與交易。第七項不當行為指控她未能與縣執法稽核人員合作，調查因2018年監獄 囚犯受傷導致的1000萬元和解的疏失指控。

相關案件正由聖馬刁高等法院處理，並由舊金山 地區檢察官起訴，以避免利益衝突。儘管1943年的州法允許，但案件很少使用透過大陪審團指控「貪腐或蓄意不當行為」(corrupt or willful misconduct)，用以罷免市與縣民選官員的程序。