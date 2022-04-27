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台灣防疫3+4 灣區僑胞盼鬆綁10+7 早日解禁與國際接軌

記者李榮／灣區報導
美國防疫逐漸鬆綁後，旅遊的人潮明顯變多。（記者李榮╱攝影）
美國防疫逐漸鬆綁後，旅遊的人潮明顯變多。（記者李榮╱攝影）

近日台灣新冠肺炎疫情數量直線上升，原先極為精細的足跡管控與長時間隔離也變得不堪負荷。行政院召開防疫會議，院長蘇貞昌同意「三加四」隔離新制，前三天居家隔離，後四天快篩陰性可出門，但必須全程戴口罩。不過，對於僑胞返台入境檢疫天數，仍維持「十加七」，即使完整接種過多劑疫苗也一樣。有僑胞就大嘆返鄉困難，希望政府早日鬆綁解禁與國際接軌，但也有僑領呼籲體諒政府，維持台灣疫情的穩定。

在「三加四」隔離新制傳出以後，不少僑胞群組都在轉傳新聞，許多人也認為返台之後的隔離也會改成「三加四」，不少兩年多未返台的僑胞都非常興奮。然而，後來證實，「三加四」隔離新制並不包括海外入境者，讓一些僑胞非常沮喪。

疫情之後就再也沒有回台的Amber Huang就指出，政府希望降低疫情衝擊的企圖心可以理解，但在世界各國都走向開放時，若還堅持過於閉鎖的作法，則顯出不切實際。新冠疫情至今，基本可以看出再嚴格的管控也很難完全清零，更何況政策必須要衡量利弊得失，不能因為過於嚴格的防疫而讓國際流動與產業交流停滯不前。

她指出，雖然政府解釋海外入境者不適用「三加四」是擔心將變種病毒帶入台灣，但是其實台灣本土也不是沒有可能出現變種病毒。她認為，如果能搭配疫苗接種的證明之後適度減低隔離期，應該是比較折衷的辦法。

另一位在聖荷西擔任工程師的John Lin也表示，台灣在疫情剛開始時確實「守得不錯」，但在變種病毒的高傳染力之下，確診人數不出現升高的趨勢相當困難。對於僑胞來說，其實很多人都兩年多沒返鄉，期待政府能早日放寬隔離的規定，「畢竟不是每個人都有那麼長的假期」。

對於防疫新制的上路，以及返台僑胞依然維持「十加七」的隔離規定，僑務委員李文雄認為，對於人已經在台灣的民眾來說，「三加四」是很實際的規定，其中四天自主防疫期間可以上班、可以採買生活所需物品，同時外出得全程戴口罩，但以不到校上課為原則，避免別人的受教權被影響。並且也禁止餐廳內用，保障其他用餐人的安全，禁止聚餐、聚會，「真是做到軟中有硬，鬆中有緊，面面俱到，重點是將居家隔離從原本十天縮短為三加四天，在三天快篩陰性後，從4日起可活動自主防疫，可在規範之下，恢復幾乎完全自由的活動。」

「我非常贊同這次台灣政府的作為，希望大家能諒解。」李文雄指出，防疫工作本來就是非常艱難的事，希望大家多支持政府，配合防疫方案，讓疫情在最大限度作為、最小對百姓的影響之下紓緩疫情，讓台灣早日恢復生活日常，「看看美國毫無配套措施的開放，疫情又有上升趨勢，台灣政府的政策其實值得美國借鏡。」

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