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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

賴銘琪任內首訪內華達州 接受州議會頒發友台立法決議

記者李榮／灣區報導
賴銘琪任內首度訪問內華達州。（經文處提供）
賴銘琪任內首度訪問內華達州。（經文處提供）

舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪在新冠肺炎疫情趨緩後，配合內華達州重新開放政策，日前首次到內華達州政要及僑胞聚居的拉斯維加市訪問，並推動台灣與內華達州經貿及教育合作關係。

賴銘琪此行之中，接受由內華達州州議會頒發的友台立法決議，肯定台灣關係法（TRA）為台美關係的基石，並希望舊金山經文處繼續深化與內華達的友好關係。賴銘琪還獲邀到克拉克縣議會訪問，接受縣長與議員聯席歡迎，當地政治領袖重申該州與台灣友好姊妹州情誼，並獲得支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）的賀狀。

此外，賴銘琪也與副組長金欣潔拜會當地「拉斯維加斯台灣人同鄉會」及「拉斯維加斯台灣同鄉聯誼會」，代表政府向當地鄉親問候，並簡述台美關係的現況，期待僑胞繼續支持台灣。賴銘琪也聽取僑胞建言及解答僑胞提出的領務問題。

賴銘琪表示，感謝當地政要及僑胞的熱誠接待，未來將繼續全力促進台灣與內華達州各級政府的合作關係，創造雙贏。

賴銘琪此行受到州務卿Barbara Cegavske、眾議會代議長Steve Yeager、參議會少數黨黨鞭Scott Hammond、眾議會衛生委員會主席Rochelle Nguyen、拉斯維加斯市市議員Olivia Diaz、前商務廳廳長Paul Anderson、紀律委員會委員James Oscarson、克拉克縣（Clark County）縣長Jim Gibson與議員、內華達州州立大學拉斯維加斯分校（UNLV）校長Keith Whitfield及副校長兼學務長Chris Heavey等人的歡迎。

內華達州 舊金山 疫情

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