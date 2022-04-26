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全球水資源枯竭 科技能否解決問題？

記者熊移山╱聖荷西報導
Waha公司所研發從空氣中取水的設備，目前主要是針對工業使用，圖中所示的三款機型針對不同的產量而設計，計畫在明年開始量產。(Waha公司提供)
Waha公司所研發從空氣中取水的設備，目前主要是針對工業使用，圖中所示的三款機型針對不同的產量而設計，計畫在明年開始量產。(Waha公司提供)

關於解決水資源匱乏的問題，一直以來都是科學家和政府努力的議題，海水淡化、廢水回收都已是現今治標不治本的作法。矽谷社會影響力社團和美西玉山科技協會，24日舉辦了一場水資源與淨水解決方案線上座談，一場腦力激盪，提供了民眾更深入了解目前以及未來的解決方案。

本次的座談邀請到矽谷Waha公司資深工程副總裁郭曉明(David Kuo)、台灣膜淨材料創辦人張旭賢、愛女孩國際關懷協會創辦人劉兆雯，一起來分享水資源和他們所參與的淨水計畫。

劉兆雯表示，生活在現代國家，很難想像非洲的貧窮鄉村他們飲用水的品質和牲畜一樣。因為生活條件差，連最基本的衛生棉都沒有，還在重複使用沒有消毒的棉布，這樣的惡性循環，也使得當地居民健康大打折扣。她所成立的愛女孩國際關懷協會七年來致力於協助這些落後地區的民眾，從如何開鑿專業水井、過濾飲用水及雨水蒐集，一步一步改善當地人生活。

當談到現在海水淡化是否就是解決水資源匱乏的方案時，張旭賢表示，雖然RO海水淡化的技術已經成熟，但是因為耗電量大、高碳排放的問題，嚴重破壞生態；反而是最新用於回收水和海水的「薄膜蒸餾」技術，相對成本低又環保，但這個技術只適合用在會產生熱能的工廠，如焚化爐、化工廠、煉鋼廠等，才能既不耗損能源又能產出純水，有相當大的限制。

而另外一門這幾年已經慢慢成熟的「從空氣中取水」技術，是未來解決飲用水問題的方向。郭曉明所在的Waha就是主要研究這項產品的公司，這個原理是利用Metal Organic Framework(MOF)技術，將空氣中水分吸取下來，再利用50至60度的溫度，將水氣還原成水。

Waha公司目前主要研發產品是針對工業使用，治水的過程還需要用到電，計畫在明年開始量產。但是類似的技術目前市面上由 Zero Mass Water公司生產的Hydropanel「The SOURCE」這款家用型機器，則是已經在市面上販售，在搭配太陽能板的組合下，完全不需要外接電力，非常適合在氣候乾燥缺水的地方，但是價格不便宜，每台要價5500至6500元。

座談最後與會者認為，科技確實可以解決水資源匱乏的問題，但是包括塑化類產品的使用、碳排放、溫室效應生態議題環環相扣，人類應該要從珍惜資源、減少使用塑膠製品一步一步做起，才能挽回這一切。

由 Zero Mass Water公司生產的「The SOURCE」家用型機器...
由 Zero Mass Water公司生產的「The SOURCE」家用型機器，在搭配太陽能板的組合下，完全不需要外接電力，非常適合在氣候乾燥缺水的地方，每台要價5500-6500元。(擷取自The SOURCE官網)

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