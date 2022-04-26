萬物皆漲、經費短缺 加州食物銀行告急

加州州長紐森夫婦參加食物銀行的準備工作。（加州政府網站）

加州 各地的食物銀行(Food Bank)近來都面臨同樣的兩難問題：一是萬物皆漲，連運送食材所需的汽油都漲到全美最高價位，並因為物價上漲，導致愈來愈多求助新面孔出現，希望食物銀行伸出援手；二是儘管州長紐森為下年度預算 編列食物銀行的5000萬元經費，另外還有800萬元經常支出，但這卻遠不及各地食物銀行的需求。

●疫情 補助即將停止

加州食物銀行協會指出，各地食物銀行亟需至少1億2000萬元政府預算，以及6000萬元經常支出，才能維持運作。而且許多因應新冠疫情的補助即將終止，這讓食物銀行更捉襟見肘。儘管聯邦政府決定，原本4月16日就要終止的新冠疫情食物補貼，緊急延長90天，但這類救急計畫本來就有終止的一天，唯一穩定的經濟來源只有加州政府固定補助，但編列的預算卻只有需求的一半，面對物價上漲實在難以為繼。

●去年一打蛋93分 現在2.20元

因為物價高漲，除了希望食物銀行伸出援手的人愈來愈多，單是沙加緬度食物銀行一地的領受人，3月就增加了40%，連沙加緬度食物銀行本身的採購經費都非常吃緊。例如一打雞蛋去年底還只要93分，但上周已經漲到2.20元。聖塔芭芭拉食物銀行執行長Erik Talkin也表示，食物與汽油是每個人賴以為生的必需品，但是低收家庭卻得把絕大多數的收入花在這兩樣東西上，連食物銀行也難逃一劫，「疫情前腳剛走，通膨後腳緊接著來」。

Mildred English是依賴沙加緬度食物銀行的653人之一。她說，最近的漲幅令人不忍卒睹，單是Safeway的一盒藍莓就要6.99元，這讓已經退休的她實在買不下手，只能到食物銀行求援。她無奈地說，她孤家寡人還好，萬一有兒有女真不知道該怎麼辦。跟她一樣的加州人約占總人口的20%，益發凸顯食物銀行的必要性，因為食物銀行不論身分一律供應。