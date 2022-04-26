地檢處新數據：受害者服務因疫大增

舊金山地檢處上線新的受害者服務數據板。（官網截圖）

24日至30日，正值2022年全美犯罪受害者權益周(National Crime Victims' Rights Week)，舊金山 地檢官博徹思（Chesa Boudin）25日宣布上線全新的「受害者服務數據板」。根據數據板上的信息，在疫情 大流行的高峰期，舊金山地檢處所服務過的受害者人數大幅增加，並在2021年達到歷史最高水平。

美國司法部犯罪受害者辦公室主任羅斯（Kristina Rose）在聲明中表示，疫情大流行的衝擊並平均，對社會中最脆弱群體的影響更重。儘管疫情揭露了社會的不公正，以及中斷了政府對受害者服務，但是受害者服務機構以及合作夥伴還是克服困難，為有需要者提供了盡可能的服務。聲明對所有在疫情艱困時期繼續提供創新服務、信守諾言的服務人士和機構，表達敬意。

博徹思表示，支持犯罪受害者和倖存者是地檢官的首要任務，這也是舊金山地檢處過去兩年最大可能地擴充受害者服務部門的原因。「鑒於我們目前所獲得的成果，我們將繼續擴大投入物資和人力到我們的受害者遇難部門。」博徹思說。

舊金山地檢處受害者服務部門主管李（Kasie Lee）表示，正由於地檢長的支持，他們才有能力增加人力，並增加服務語言的種類，這對於亞太裔社區尤為重要，他們曾歷史性地被排除在外。李希望，來自不同社區的受害者都去關注新數據板，關注受害者服務部對於他們的支持，無論他們的案件是否被警局上報或解決。「我鼓勵所有的人來與我們交流，這樣我們便可以服務更多的人。」李說。

根據地檢處網站的介紹，受害者服務部在過去的一年中增加了對財產犯罪受害者和被虐待亞裔 老年人的支持，並增加了多語言服務。新建立的領航項目，以及對不良律師所濫用殘障人保護法所提起的訴訟，也是為了保護並補償舊金山脆弱的小商業。

新的數據板顯示了自2011年受害者服務部所服務的總人數，以及不同種語言的受害者人口分佈。2021年該部門共服務了8702人，而今年到目前為止已經超過了該數字。