亞馬遜慨捐10萬 屋崙3非營利組織獲益

屋崙市長薛麗比、市議員加洛、里德和泰勒聯合宣布，電商巨頭亞馬遜（Amazon）捐款30萬給屋崙三個非營利組織，幫助學生和他們的家庭，發展健康和公平的文化。（市府供圖）

屋崙 市長薛麗比、市議員加洛（Noel Gallo）、里德（Treva Reid）和泰勒（Loren Taylor）聯合宣布，電商巨頭亞馬遜 （Amazon）捐款30萬給屋崙三個非營利組織，幫助學生和他們的家庭，發展健康和公平的文化。

東屋崙青年發展中心（East Oakland Youth Development Center）、屋崙承諾（Oakland Promise）和技術交流（Tech Exchange）三個組織分別獲得10萬捐助。

三個組織功能各不相同。東屋崙青年發展中心希望發展青年的社會和領導能力，使他們在教育、事業和為社區服務方面取得優異成績。組織使命是建立在堅實的研究基礎上的，研究表明，促進與有愛心的成年人的關係，以及掌握技術和社會技能的干預措施，可以使來自高風險環境的青年提高幸福感和公民參與度。該中心首席項目官希爾（Landon Hill）說，對該組織的投資 ，幫助年輕人能夠確認身分，探索激情，並提高領導能力。這筆錢不僅投資年輕人，也投資社區。

技術交流組織（Tech Exchange）致力於確保低收入學生擁有筆電和互聯網。此次也獲得亞馬遜10萬捐贈。（取自技術交流官方推特）

屋崙承諾組織希望向居住在屋崙的年輕學習者（從新生兒到大學生）和他們的家庭提供幫助。為每個孩子提供財政資源、教育計畫、指導和支持性社區，以幫助他們和他們的家庭，在高等教育和他們選擇的職業中尋求和發展。屋崙承諾執行長恩斯特（Sandra Ernst）表示，對亞馬遜投資屋崙青年感到榮幸。城市有優秀的年輕人，他們需要更多的機會來追求高等教育和職業。亞馬遜的投資和夥伴關係有助於城市繼續為很多人提供獎學金和項目支持。

技術交流組織，致力於確保低收入學生擁有筆電和互聯網，以改善學習條件和生活水準。運營總監格林（Shinquell Green）表示，自1995年以來，該組織分發超過7萬5000台電腦，提供超過3萬小時的數字掃盲培訓和200個青年技術實習機會，縮小了學生和家庭的數字鴻溝。「疫情讓全世界意識到，技術在每個家庭中的重要性，它不是一種奢侈品，而是一種必需品。我們的任務比以往任何時候都重要。感謝亞馬遜的這筆撥款，讓我們從危機應對目標，轉向持續的、可持續的數字包容服務、技術支持和設備翻新。」

屋崙市長薛麗比說，如果想改變世界，需要通過公共和私人合作來實現。對社區進行重大投資，特別是提升和支持青年的組織，是對屋崙的真正承諾。

亞馬遜公共政策和社區參與高級經理薩利·凱（Sally Kay）表示，這些非營利組織齊心協力，支持青少年成功所需的各個方面，比如提供參與學術和周圍世界的數字工具，在學校之外成長和茁壯成長，投資高等教育機會，以及實用技能，為他們的職業生涯奠定基礎。亞馬遜頌揚這些組織，因為它們在支持青年及其家庭方面已經證明是成功的。