抗議富國銀行投資石化業增污染 20名環保人士被捕

環保人士用鐵鏈將自己鎖起來，抗議富國銀行董事會在氣候正義方面的不作為。（推特截圖）

周一，大約20多名環保人士在富國銀行（Wells Fargo）舊金山總部的抗議活動中被捕，舊金山警局以及銀行發言人尚未對抓捕發表聲明。

抗議發生在25日上午的10時左右，超過20多名環保人士聚集在蒙哥馬利街420號大樓門前，舉著「停止在美國水力壓裂，停止投資化油企業」的橫幅，抗議富國銀行董事會在氣候正義方面的不作為。

環保人士所指的水力壓裂（Fracking）是一種非常規的鑽探技術，用於從地下深處提取石油 、天然氣 、地熱能等。該方法正在徹底改變石油和天然氣的勘探，然而如果沒有嚴格的安全規定，該方法會嚴重污染地下水、損害天然景觀，並危害野生動物的環境。

部分抗議者互相綁在一起，站在富國銀行馬車展位前進行抗議。（推特截圖）

部分抗議者直接衝進富國銀行的大廳，互相綁在一起，站在標誌性的富國銀行馬車展位前。「我們的最終目標是讓富國銀行停止資助石油、天然氣和煤炭公司。」氣候組織人士帕金（Scott Parkin）說，「他們也是資助水力壓裂公司的頭號銀行，我們的目標是讓他們停止資助這些公司。」

帕金表示，抗議活動進行約一個小時後，警方便到達現場並實施抓捕。他說：「我們想組織一個大型的、可見的、升級的行動，向銀行管理層和股東傳遞我們的聲音。」

抗議活動發生在富國銀行年度股東大會前一天。在這場會議中，董事會將對是否終止與石化燃料公司的金融關係進行投票 。

帕金表示，花旗銀行（Citibank）和美國銀行（Bank of America）也將在年會上對類似的議題進行投票。