中華聯誼會講座 趙國華5月6日談新冠疫情

趙國華博士將分享疫情的現況。（記者李榮／攝影）

最近新冠肺炎 變種病毒又開始新一波的流行，舊金山和灣區得病人數根據3月底的統計，超越了洛杉磯等地區，成為加州 感染人數比率最高的地區；然而同時，很多人對是否打第四針加強針也有疑慮。中華聯誼會宣布，將於5月6日晚上7時30分舉辦Omicron疫情 進展及應對講座，邀請加州公共衛生部緊急準備聯絡官趙國華博士以「Covid-19何去何從」為題，解析目前的疫情現況。

中華聯誼會理事長張靜如表示，希望這次講座不但能增進大家對目前疫情的了解、也能採取正確對應措施，保護自己和家人的健康。

中華聯誼會介紹，趙國華是清華大學學士、耶魯大學碩士、博士及博士後，在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官近20年。趙國華長期參加聯邦健康衛生部為新冠肺炎治療所做的預防緊急轉移，以及醫院、地方公共衛生系統及緊急醫療系統的會議，對於整體疫情狀況、尤其是加州的情況有非常深入的了解，而他也是美國疾病管制及預防中心的防疫專家。

由於疫情的關係，講座採Zoom視訊舉行。時間：5月6日晚上7時30分。Zoom Meeting ID：998 806 3500。Password：Modesto101（M大寫）。