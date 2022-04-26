北美洲台灣婦女會線上年會 蔡英文、童振源錄影致詞

北美洲台灣婦女會召開年會，總統蔡英文透過錄影致詞。（記者李榮／翻攝）

北美洲台灣婦女會（NATWA）於4月23日、24日及30日三天舉辦第34屆線上年會，今年年會原定於聖荷西 舉行，因新冠肺炎疫情 的關係改採視訊方式，以「愛己、愛人、愛自然、愛讓世界更美好」作為主題在線上召開。本次會員大會包括北美洲台灣婦女會第34屆會長徐梅熙、第35屆會長賴慧娜、名譽會長許聖美、各地區會長、理事及會員，逾150位出席。蔡英文 總統及童振源委員長以錄影影片表達祝賀，金山灣區文教中心莊雅淑也列席參與。

大會由蕭泰然作曲的會歌揭開序幕。徐梅熙致詞時表示，第34屆的年會因為疫情的關係，去年12月中決定將籌備一年多預定在聖荷西DoubleTree Hotel舉辦的年會改用視訊方式舉行，不能實體見面，實在很可惜，但在安全和健康考慮只能有這樣的決定。

她表示，非常感謝蔡英文總統和童振源僑務委員會委員長送來祝賀的錄影致詞，「兩位台灣政府最忙碌的長官以親切的母語來給我們勉勵，在此代表NATWA全體984位會員向他們致上誠摯的感謝，並請繼續為我們台灣努力打拚。」

蔡英文致詞時表示，北美洲台灣婦女會是海外台灣人重要組織。過去33年來，為爭取女性權益，維護婦女尊嚴，四處奔走，也是北美地區國民外交的代表。疫情期間，發動愛心捐款，捐物資，幫助北美洲各地朋友，讓國際上看到台灣正能量，看到台灣婦女會的朋友這麼用心，政府也會更努力打拚，讓台灣繼續走向世界。

蔡英文進一步說，近年來台美關係良好，互動交流更密切，台灣的表現，在國際上受到肯定，在國際供應鏈上佔有重要的地位，期許婦女會繼續努力，會務蒸蒸日上。

童振源則表示，北美洲台灣婦女會是前僑委會委員長張富美於1988年3月成立，在歷屆會長及幹部努力下，活躍於北美主流社會，長期為台灣發聲，維護女性權益，聯繫鄉親情感、宣揚台灣文化，讓世界看見台灣，貢獻良多。

他並表示，僑委會最大任務服務全球僑胞，利用有限資源，透過數位科技提高服務品質，發揮台灣優勢，協助全球鄉親，並希望北美洲台灣婦女會會員繼續給予政府最大的支持與協助，一起繼續為台灣打拚。

會員大會時北美洲台灣婦女會也完成徐梅熙、副會長及區理事等會務報告，表決理事會討論通過議案。全體會員通過由許聖美擔任名譽會長，同時邀請鄭昕教授以「成為台美人：冷戰與戒嚴時期的認同、行動與監控」為發表專題演講。