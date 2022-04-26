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疫情、成本高… 吉爾洛大蒜節無限期取消 灣區居民炸鍋

編譯組／吉爾洛電        
因成本過高，吉爾洛大蒜節遭取消，灣區居民大表失望。（電視新聞截圖）
因成本過高，吉爾洛大蒜節遭取消，灣區居民大表失望。（電視新聞截圖）

吉爾洛大蒜節協會日前宣布，將無限期取消這個備受灣區居民歡迎的年度節日，灣區各地居民做出了反應。

本月21日的一份聲明中，大蒜節董事會表示，由於疫情及高額保險費用導致的不確定性，在 「可預見的未來」，將不再有大蒜節。

有很多人對這個決定非常不滿。消息公開後，社交媒體炸開了鍋。

吉爾洛是一個名氣很大的小鎮，其「世界大蒜之都」的非官方稱號主要歸功於每年的大蒜節。「在可預見的未來」終止大蒜節的決定，將傷害許多當地的非營利組織、青年團體和像「大蒜商店」這樣的商家。

「大蒜商店」的工作人員納斯隆德（Dolores Naslund）說：「我對此感到不安，因為這是我們吉爾洛獨有的，大家都喜歡它。我認為我們會因此失去很多生意。」

這項節日經營急劇下滑，原因很容易追溯到2019年發生的大規模槍擊事件，導致三人死亡，17人受傷。2020年節日被取消，2021年只有一個小型的得來速（Drive-Thru）活動慶祝節日。

居民普遍認為，槍擊事件改變了一切，吉爾洛居民索蘭佐（George Solanzo）說，自從槍擊事件發生後，他就沒有參加過這個活動，「我有點覺得，你知道，外面可能有人準備傷害你或諸如此類的事，」

但是世界上主要的大蒜公司之一「克裡斯托弗牧場」（Christopher Ranch）的克里斯托弗（Ken Christopher）說，市政府要求提供1000萬元的保險，令節日主辦方大失所望。正是他的家族在1979年幫助啟動了這個節日。

「是的，參加大蒜節的人數可以提高，巴士載送也可以做得更好。但是，市政府對大蒜節的保險要求，讓成本高到令人難以置信的程度，任何節日、任何團體都不可能在這種限制下獲得成功。」他說。

NBC灣區電視台就大蒜節取消聯繫了市政府官員，但沒有得到回覆。在公開會議上，官員表示，成本和責任是當前節日的主要問題。

組織者正在考慮舉辦小型活動和音樂會來彌補損失，但承認沒有什麼能與以前的大蒜節相媲美。

因成本過高，吉爾洛大蒜節遭取消，灣區居民大表失望。（電視新聞截圖）
因成本過高，吉爾洛大蒜節遭取消，灣區居民大表失望。（電視新聞截圖）

灣區 保險 槍擊

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