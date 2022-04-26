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籃球名將洪濬正將回台選台北市長 首要政見「大巨蛋不是夢」

記者李榮／聯合市報導
洪濬正（右起）有意回台參選台北市長，老友張希典給予支持。（記者李榮／攝影）
洪濬正（右起）有意回台參選台北市長，老友張希典給予支持。（記者李榮／攝影）

前中華隊當家神射手、籃球名將洪濬正25日宣布，有意願將以無黨籍的身分回台參選今年底的台北市長選舉，近日就將啟程。洪濬正指出，台北市作為國際化都市，體育是非常重要的呈現渠道，而光是一個大巨蛋就多年難產令人費解，希望真的能趕快完工啟動，因此他的首要政見就是「大巨蛋不是夢，要在體育館辦國際性活動」。

洪濬正是台灣早年著名的籃球神射手，在瓊斯杯出戰美國隊的兩場比賽中大放異彩，被前來參賽的Whittier College相中，1978年到美國，成為華人在美打NCAA的第一人。後來他在灣區成立神射手籃球營推廣籃球教育，2014年時又返台接掌SBL台灣銀行籃球隊，擔任總教練。兩年後再轉戰中國舉辦教練養成營。

「我身高178公分，身材算是很小隻，但是打籃球打出成績，瓊斯杯跌破眼鏡，希望這次（參選）也跌破眼鏡。」洪濬正表示，一直以來他對為民眾服務都很感興趣，多年來台美兩邊跑，針對台北的建設與政策方向也有一些意見。評估思考後決定直接投入選戰，第一階段就是要徵集連署，達到競選門檻。事實上，包括組織部署等競選規畫，則已經陸續啟動，也得到了正面的支持，「就像打籃球，有了目標就會很專注，有戰術，挑戰困難的目標也有可能成功。」

在台灣藍、綠政黨政治的生態下，無黨參選的挑戰不小，但洪濬正表示，台北市選民結構中，中間選民占很大的比率，而像是大巨蛋等許多民生問題，歷任市長竟都無解。他認為，體育在政治與國際外交上佔有非常重要的地位，像是當年美國總統尼克森暗示中國、釋出善意，後來美國乒乓球代表團與記者前往北京，成為1949年後第一批進入中國的美國人，中國與美國關係被突破。然而，台灣這麼多年來，一個正式的國際級的比賽場地卻一直難產，令人無法接受。

他進一步表示，先前的大巨蛋或許有很多因素無法進行，但一定能有其他替代的方案，就算在其他地點另建造一個也不是問題，目前雖然已近完工，但似乎還不能完全確定，「如果我當選，無論如何都會在任內完成大巨蛋。台灣與國際接軌是一定要的。」

回台參選是重要的人生抉擇，洪濬正表示，當年也不知道自己會來美國，完全都是機運，一路因緣際會到今天。自己回台參選一事已經獲得太太的首肯，「我跟太太請假六個月，拚一下。」

洪濬正說，政治不一定要專業政客才能投入，許多體育界前輩都有進入政壇的例子，而像是烏克蘭總統先前也是喜劇演員。民主政治的國家中每個平民老百姓都有機會成為人民的公僕，現在他人生已經穩固，就是一片服務的心，如果未來順利當選，將捐出市長的薪資回饋社會。

洪濬正認為，大巨蛋是台北國際競爭力的重要硬體。（記者李榮／攝影）
洪濬正認為，大巨蛋是台北國際競爭力的重要硬體。（記者李榮／攝影）

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