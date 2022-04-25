非裔男屋崙華埠持刀恐嚇 華裔學生狂奔500米報警

學生義工在華埠巡邏。（鄺偉供圖）

23日下午，屋崙華埠 10街出現一非裔 男子持餐刀和叉子對著路人大喊大叫，且對著老人磨刀恐嚇。華埠藍天使 巡邏隊6名12到15歲的學生義工發現後，兵分兩路，兩人一路狂奔2分鐘、近500米到華埠巡邏的警員處報警，其他四人尾隨，防治意外情況。至少四輛警車趕到，警員將其逮捕，一起潛在的罪案及時被阻止，華埠市民紛紛點讚。

均為13歲的學生義工黃泳新和曹彥斌24日說，當時兩人和另外四個學生義工到華埠參加教會活動，在華埠10街林肯公園附近看到非裔男子手中拿著刀叉，一路自言自語，「我們幾個還覺得奇怪，互相討論，為什麼拿著刀叉出門？男子聽不懂中文，但面貌兇狠，大聲叫我們閉嘴。接著又對著一個路過的老人拿著叉子磨刀恐嚇。」

黃泳新和曹彥斌說，男子先後恐嚇了10個人，包括他們六個學生、老人，以及附近踢足球的年輕人。考慮到灣區華埠有過攻擊老人甚至拿匕首刺傷人的情況，所以決定報警。六人馬上商量好分工，由他們兩人一路飛奔，到富興中心旁邊停放的警車報警，其他四人跟隨此人，避免出現突發情況。「警員看到我們拍攝的照片後，馬上出動。」

學生們提供的視頻顯示，至少兩輛警車停放在路當中，一名警員雙手持槍，對準站在人行道的非裔男子大喊，要求他雙手按頭，此時，另兩輛警車也先後趕到。持槍警員要求男子背轉身過去，將手中刀丟在地上，雙手抱頭，後退走過來，並緩慢蹲在地上，幾個警員將他雙手銬住，實施逮捕，將其押入車內，整個過程約為1分40秒。

近期華埠治安頗有起伏。22日下午1時50分，一名非裔男子走入優達快遞商鋪，試圖盜竊客人包裹，懷孕的老闆娘Eva發現後拿起警報喇叭驅趕。男子走出門外，大聲辱罵帶有明顯帶有種族主義色彩的語言，並用洗手液砸Eva，雖然沒有砸到人，但砸到了她腰上，她馬上報警，警方不到三分鐘趕到現場處理。

監控錄像顯示，非裔男子戴著帽子，身穿白色上衣，左肩披著一件衣服，慢悠悠踱步進入店鋪內。老闆娘看此人不像要買東西，所以早就拿起了空氣警報喇叭，放在手中。果然，此人伸手偷東西，準備逃走，老闆娘隨即按下喇叭，並跟著跑出店鋪，接著按喇叭，提醒其他市民和商戶。

Eva表示，她以前曾見到此人在華埠9街徘徊過幾次，沒想到會到店鋪來盜竊，希望華埠商戶和居民要小心，「這人知道我是孕婦，還用洗手液砸人，非常過分。雖然砸到腰上，但還是很痛，如果砸到肚子上，後果不堪設想。屋崙警員不到三分鐘就趕過來，第一時間問我有沒有受傷，是否需要去醫院治療。細心諮詢我的情況後，開始認真查閱店鋪的監控錄像，也為警方神速效率點讚。」

藍天使隊長鄺偉表示，此前，新天生超市東主發現有一輛車子在華埠轉悠，試圖打破玻璃偷竊，及時發現，大家互通有無報警，警方也快速過來處理。近期在華埠發生的幾個案例說明，及時發現、阻止犯罪行為並快速報警是改善華埠治安最有效的方法，真正能威懾罪犯的是警員。巡邏隊的義工是義務服務，沒有執法權，相信大家團結勇敢，守望相助，一定能改善華埠的治安狀況。