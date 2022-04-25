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罷免選舉臨近 博徹思再獲2大陣營支持

記者王子涵╱舊金山報導
博徹思表示，數據說明了他所做的一切工作。（記者王子涵╱攝影）
博徹思表示，數據說明了他所做的一切工作。（記者王子涵╱攝影）

隨著6月中期選舉的臨近，越來越多的陣營加入到支持或反對H提案，即罷免舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）的選舉中來。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）日昨表態將反對罷免博徹思，並發表文章「博徹思擁有很多品質，但無能並不是其中一個，請在罷免選舉中投下反對票」；同一天，包括舊金山勞工委員會（The San Francisco Labor Council）在內的三大工會組織也聚集在一起，表示將支持博徹思。

舊金山紀事報23日指出，博徹思要通過建立一個以康復為主，而非關押為主的司法系統來打擊犯罪。「這是正在進行的工作，或許永遠等不到成果。但是舊金山的選民選擇接受一個為期四年的實驗，我們應該更加勇敢地等待結果。」紀事報指出，「罷免應是緊急情況下的應對方法，而不是用來悔恨最初選擇。」

反對罷免博徹思的選舉辦發言人埃德沃茲（Julie Edwards）表示，反對H提案的聲音來自城市的各個角落，涵蓋不同背景的人士。「他們都明白博徹思在推進司法制度進步和公平所做出的的努力。我們十分榮幸看到很多人認同博徹思本人。」埃德沃茲說。

三大勞工議會發言人當天表示，博徹思無所畏懼地保護勞工們以防強大雇主的欺壓。

博徹思在活動後表示：「很開心人們開始關注到數據顯示的事實了，這些數據說明了我所做的一切工作，以及我的辦公室對於舊金山的安全所做出的工作」。

目前為止，公開反對罷免博徹思的民選官員及社區領袖有加州眾議員丁右立（Phil Ting）、前加州參議員藍諾（Mark Leno）、舊金山市議員華頌善、市議員陳詩敏、市議員馬兆明、市議員佩斯金、市議員潘正義、市議員盧凱莉等。

舊金山 罷免 勞工

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