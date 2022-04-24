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沙市大規模槍案 嫌犯出庭未辯訴

編譯組／沙加緬度23日電        
沙加緬度大規模槍擊案嫌犯史麥利·馬丁出庭受審。（美聯社）
沙加緬度大規模槍擊案嫌犯史麥利·馬丁出庭受審。（美聯社）

檢察官說，本月早些時候，在沙加緬度市中心發生的大規模槍擊事件中，一名「終生致力於暴力」的幫派成員 ，至少發射了28發子彈，造成6人死亡。27歲的兇嫌史麥利·馬丁（Smiley Martin）是在槍戰中受傷的12人之一，自4月3日血案發生以來，他一直因槍傷而住院治療。

史麥利周五（4月22日）在沙加緬度高級法院出庭，他被控持有機關槍、重罪犯持有槍枝等罪名。在簡短的出庭過程中，他沒有辯訴，只是在法官要求確認其姓名時點了點頭。

警方說，到目前為止只確認了槍擊事件中四個人的身分：史麥利·馬丁、他的兄弟丹卓‧馬丁（Dandrae Martin）、27歲的佩頓（Mtula Payton）以及29歲的特納（Devazia Turner）。特納在槍擊事件中死亡，馬丁兄弟都被關在監獄裡，但警方不知道佩頓在哪裡。

雖然當局說馬丁兄弟倆都開了槍，但他們目前沒有以謀殺罪起訴兩人，相反，兩人都面臨著在不應該擁有槍枝的情況下擁有槍枝的指控，丹卓同時被指控用致命武器攻擊。

馬丁兄弟倆的另一次法庭聽證會定於周二（4月26日）舉行，史麥利被關押，不得保釋。沙加緬度縣地區檢察官舒伯特（Anne Marie Schubert）將馬丁描述為一個危險的、不知悔改的幫派成員。檢察官指出，馬丁的前科包括脅迫一名婦女賣淫，並用皮帶無情地毆打她，在她臉上留下一道傷痕。 

馬丁曾因該罪行被判處10年監禁，服刑期間，他涉嫌「毆打另一名囚犯」。儘管他的案情很嚴重，但州法律認為馬丁的罪行屬於非暴力犯罪，他在服完不到一半的刑期後於今年2月出獄，因為他已經積累了足夠的監禁時間積分，可以更快獲得自由。

州法律規定，馬丁不允許攜帶槍枝。但就在出獄兩個月後，馬丁在Instagram上發布了一段視頻，擺出持槍的姿勢，吹噓要射殺對手的幫派成員，並談到要去沙加緬度市中心的夜總會門口站崗。當局稱，當晚他就帶槍前往市中心，釀成慘劇。

幫派 檢察官 槍擊

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