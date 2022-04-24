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FRC機器人總決賽 台灣4隊雖敗猶榮

記者熊移山／綜合報導
建中機研隊這次在Carver分區75隊中，7勝2敗分區排名第27。(圖建中機研隊提供)
建中機研隊這次在Carver分區75隊中，7勝2敗分區排名第27。(圖建中機研隊提供)

全球高中生機器人競賽(FRC) 4月21-23日在美國休斯頓舉辦總決賽。經過兩天的分區競賽，來自台灣的三支隊伍均無緣晉級最後一天的總冠軍賽。但是，建中機研和高雄中正高工兩隊的表現可圈可點，對初次參加總冠軍賽就有如此成績，已經讓其他團隊刮目相看，相信這一次的經驗可以讓他們為未來做好更充分的準備。

另外，台中明道中學參加的FTC競賽，雖然也沒有得到晉級機會，但也是滿滿的收穫。

台中明道中學參加的FTC競賽，雖然也沒有得到晉級的機會，但也是滿滿的收穫。(圖明...
台中明道中學參加的FTC競賽，雖然也沒有得到晉級的機會，但也是滿滿的收穫。(圖明道中學提供)

FRC機器人競賽每年都吸引全球超過7000支隊伍參加。休士頓總決賽是經過淘汰後的450支隊伍最後決賽。不得不說，這一場世界級比賽讓台灣來的隊伍大開眼界。建中隊長陳品勳表示，來到這裡看到的都是各國頂尖隊伍，除了看見不同文化的不同思維方式，也學習到不同的策略分析、團隊營運的經驗。明道中學的帶隊教練劉文麟則鼓勵同學，世界賽就是給準備好的人，這一次是很好的經驗，對那些不足的地方替代方案是什麼，設計如何由繁至簡又能堅固耐用，都可以成為明年再次挑戰的助力。

南科實中在Hopper分區75隊中，2勝8敗分區排名第71。(圖南科實中提供)
南科實中在Hopper分區75隊中，2勝8敗分區排名第71。(圖南科實中提供)

本次FRC競賽，台灣三校在不分區比賽的戰績分別為：建中機研7勝2敗，分區排名第27，中正高工6勝4敗分區排名第19，南科實中2勝8敗分區排名第71。按照一般名次估計，中正高工和建國中學都應該在透過最後選秀進入區域總決賽，但是選秀的隊伍所考量是策略及互補能力，所以並沒有被選上。

23日上午的賽程，是由六大分區進行淘汰賽選出分區冠軍，下午則是這六大分區的冠軍聯盟再進行淘汰賽。最後2022年FRC總冠軍，由隊號1619來自科羅拉多州Longmont的Up-A-Creek Robotics團隊取得。

高雄中正高工在Newton分區75隊中，6勝4敗分區排名第19。(圖擷取自臉書)
高雄中正高工在Newton分區75隊中，6勝4敗分區排名第19。(圖擷取自臉書)

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