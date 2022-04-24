我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

CCHP家庭健康同樂日回歸社區 參加者獲免費健檢 還能打疫苗

記者李怡 / 舊金山報導
前來參與活動了解健康資訊與體檢的長者。（記者李怡/攝影）
前來參與活動了解健康資訊與體檢的長者。（記者李怡/攝影）

經過兩年多的避疫及聚會禁令，華人保健計畫（CCHP）於4月23日（星期六）在帝利市Gellert華康醫務中心舉辦「春季家庭健康同樂日」活動。當日活動主要針對暫無醫療健保的居民，所有參加者都能夠獲得免費健康檢查，包括檢測身高體重指數（BMI）、血壓、骨質密度及血糖等。此外，他們均有機會向專業醫療保健員諮詢各種健康問題，並獲得新冠疫苗注射及家用檢測盒。

CCHP行政總裁盧永聲（Larry Loo）表示，新冠疫情使社區居民更注重自己的健康，但社區內仍有部分人未能獲得適時及適切的醫療服務。健康同樂日的目的，是介紹及提供醫療資源給社區裡的每一個人，以幫助他們擁有健康生活及完善社區護理。「作為一個具有社區意識的本地保健計畫，CCHP的使命是改善社區的健康與福祉。此次健康同樂日正是我們致力履行承諾的行動之一，我們的目標是透過提供優質醫療服務來提升會員以至整個社區的健康。」

參與活動的社區合作夥伴，包括東華醫院、翡翠東華醫師協會及華人社區健康資源中心 (CCHRC)，大家共同致力於改善社區居民的健康。今年還將會在不同的社區舉辦更多健康同樂日。查詢未來活動安排，請參看CCHP活動日曆：schphealthplan.com/classes-and-eventsl。

檢測 華人 血壓

上一則

台美青商會就業博覽會 專家助求職

下一則

郭嫻競逐加州主計長 亞裔社區代表相挺

延伸閱讀

加州撥款1430萬元 遏制反亞太裔仇恨犯罪

加州撥款1430萬元 遏制反亞太裔仇恨犯罪
霍楚競選紐約州長 百餘華人背書助陣

霍楚競選紐約州長 百餘華人背書助陣
「舞動奇肌」動一動 避免肌肉流失

「舞動奇肌」動一動 避免肌肉流失
地球日官宣開放街道 今夏增21處

地球日官宣開放街道 今夏增21處
新州警察「休班呼麻」 澤西市長：將開除

新州警察「休班呼麻」 澤西市長：將開除

熱門新聞

丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難