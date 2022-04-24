CCHP家庭健康同樂日回歸社區 參加者獲免費健檢 還能打疫苗

前來參與活動了解健康資訊與體檢的長者。（記者李怡/攝影）

經過兩年多的避疫及聚會禁令，華人 保健計畫（CCHP）於4月23日（星期六）在帝利市Gellert華康醫務中心舉辦「春季家庭健康同樂日」活動。當日活動主要針對暫無醫療健保的居民，所有參加者都能夠獲得免費健康檢查，包括檢測 身高體重指數（BMI）、血壓 、骨質密度及血糖等。此外，他們均有機會向專業醫療保健員諮詢各種健康問題，並獲得新冠疫苗注射及家用檢測盒。

CCHP行政總裁盧永聲（Larry Loo）表示，新冠疫情使社區居民更注重自己的健康，但社區內仍有部分人未能獲得適時及適切的醫療服務。健康同樂日的目的，是介紹及提供醫療資源給社區裡的每一個人，以幫助他們擁有健康生活及完善社區護理。「作為一個具有社區意識的本地保健計畫，CCHP的使命是改善社區的健康與福祉。此次健康同樂日正是我們致力履行承諾的行動之一，我們的目標是透過提供優質醫療服務來提升會員以至整個社區的健康。」

參與活動的社區合作夥伴，包括東華醫院、翡翠東華醫師協會及華人社區健康資源中心 (CCHRC)，大家共同致力於改善社區居民的健康。今年還將會在不同的社區舉辦更多健康同樂日。查詢未來活動安排，請參看CCHP活動日曆：schphealthplan.com/classes-and-eventsl。