我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

泰森機上揮拳 剛參加完大麻節 挨揍男子有犯罪前科

編譯組／舊金山22日電
泰森20日參加在舊金山金門公園舉行的420大麻節。（電視新聞截圖）
泰森20日參加在舊金山金門公園舉行的420大麻節。（電視新聞截圖）

名人八卦新聞網站TMZ報導，在舊金山國際機場遭拳王泰森（Mike Tyson）出拳毆打的男子其實前科累累，似乎在為泰森打人提出些許正當性。

TMZ表示，被泰森揍到流血的36歲男子湯森（Melvin Townsend III）有一連串犯罪前科，包括詐欺、重大盜竊、入室盜竊、非法持有受管控藥物、販賣贓物等，曾分別服刑20個月和15個月。

媒體報導，遭泰森毆打的男子湯森其實前科累累。（電視新聞截圖）
媒體報導，遭泰森毆打的男子湯森其實前科累累。（電視新聞截圖）

湯森20日在捷藍航空（JetBlue）班機上不斷騷擾坐在他前排的泰森，且無視泰森要求他保持安靜。泰森發言人指出，湯森當時呈醉酒狀態，還朝泰森丟水瓶，讓泰森忍不住轉身飽以老拳。

舊金山警方證實，20日晚上約10時06分，這架捷藍航空班機上有乘客發生肢體衝突，有兩人被警方拘留，但警方拒絕透露這兩人的姓名。警方說，受傷男子在現場接受了治療，並無生命危險，這名男子拒絕提供警方更多關於衝突的細節。由於沒有足夠的理由對對方提出告訴，警方便依加州刑法條款釋放兩人。

警方表示，他們知道泰森揍人的影片已經在網路上瘋傳，他們也已經將影片傳給接手偵辦的聖馬刁縣警方。

TMZ報導，泰森隔日即搭機飛往邁阿密，參加在Eden Roc飯店舉行的大麻活動，看起來心情不錯，和許多粉絲自拍合照。

事實上，泰森此次來舊金山也是為了參加20日在金門公園舉行的420大麻節，在活動上為自己的新大麻產品做宣傳。和許多名人一樣，泰森近年推出了自己的大麻相關產品和品牌，做起大麻生意。

泰森20日在金門公園對群眾說：「我是世界冠軍，現在我是大麻世界冠軍，沒有人可以約束我們。看看我們，成千上萬的人正在看著我們變嗨，多麼美好！」

泰森去年12月對雅虎財經表示，在他從拳擊界退役之前他很痛苦，他會把他的憤怒和痛苦發洩在要求他簽名的紛絲身上。他說：「我失控了，我和所有人都不合。如果有人找我簽名，我會揍他們。」

大麻 舊金山 加州

上一則

挺大麻企業主 金山獲州府450萬「金援」

下一則

甘大為退出6月州眾議員初選 期待與楊馳馬合作

延伸閱讀

入室盜竊2慣犯被捕 舊金山警檢通力協作

入室盜竊2慣犯被捕 舊金山警檢通力協作
泰森打人啦 搭機頻遭乘客騷擾 打到他流血喊「別打了」

泰森打人啦 搭機頻遭乘客騷擾 打到他流血喊「別打了」
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
國際大麻日 紐約州、市長歡呼合法化…首年銷售額估達13億

國際大麻日 紐約州、市長歡呼合法化…首年銷售額估達13億
政府樓屋頂種大麻？聯邦說不

政府樓屋頂種大麻？聯邦說不

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光