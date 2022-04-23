泰森機上揮拳 剛參加完大麻節 挨揍男子有犯罪前科

泰森20日參加在舊金山金門公園舉行的420大麻節。（電視新聞截圖）

名人八卦新聞網站TMZ報導，在舊金山 國際機場遭拳王泰森（Mike Tyson）出拳毆打的男子其實前科累累，似乎在為泰森打人提出些許正當性。

TMZ表示，被泰森揍到流血的36歲男子湯森（Melvin Townsend III）有一連串犯罪前科，包括詐欺、重大盜竊、入室盜竊、非法持有受管控藥物、販賣贓物等，曾分別服刑20個月和15個月。

媒體報導，遭泰森毆打的男子湯森其實前科累累。（電視新聞截圖）

湯森20日在捷藍航空（JetBlue）班機上不斷騷擾坐在他前排的泰森，且無視泰森要求他保持安靜。泰森發言人指出，湯森當時呈醉酒狀態，還朝泰森丟水瓶，讓泰森忍不住轉身飽以老拳。

舊金山警方證實，20日晚上約10時06分，這架捷藍航空班機上有乘客發生肢體衝突，有兩人被警方拘留，但警方拒絕透露這兩人的姓名。警方說，受傷男子在現場接受了治療，並無生命危險，這名男子拒絕提供警方更多關於衝突的細節。由於沒有足夠的理由對對方提出告訴，警方便依加州 刑法條款釋放兩人。

警方表示，他們知道泰森揍人的影片已經在網路上瘋傳，他們也已經將影片傳給接手偵辦的聖馬刁縣警方。

TMZ報導，泰森隔日即搭機飛往邁阿密，參加在Eden Roc飯店舉行的大麻 活動，看起來心情不錯，和許多粉絲自拍合照。

事實上，泰森此次來舊金山也是為了參加20日在金門公園舉行的420大麻節，在活動上為自己的新大麻產品做宣傳。和許多名人一樣，泰森近年推出了自己的大麻相關產品和品牌，做起大麻生意。

泰森20日在金門公園對群眾說：「我是世界冠軍，現在我是大麻世界冠軍，沒有人可以約束我們。看看我們，成千上萬的人正在看著我們變嗨，多麼美好！」

泰森去年12月對雅虎財經表示，在他從拳擊界退役之前他很痛苦，他會把他的憤怒和痛苦發洩在要求他簽名的紛絲身上。他說：「我失控了，我和所有人都不合。如果有人找我簽名，我會揍他們。」