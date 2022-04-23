挺大麻企業主 金山獲州府450萬「金援」

舊金山獲得450萬元國家資金用於支持大麻企業主。（美聯社）

舊金山 市長辦公室22日表示，市長布里德和大麻 辦公室（Office of Cannabis，OOC）當天宣布，舊金山市已獲得 450萬元國家資金，用於加強OOC的大麻股權贈款計畫，以支持社會股權申請人在舊金山開展大麻業務。這筆資金由加州 州長商業和經濟發展辦公室提供，以通過建立股權大麻企業，來消除大麻行業的不均差距。

布里德表示，COVID-19疫情對舊金山的小企業和企業家產生了重大影響，包括大麻行業。在國家和大麻辦公室領導層的協助下，這筆資金將確保大麻股權贈款計畫，繼續實現其目標，即為那些受到過去政策影響的人提供進入這一行業的機會。

自2021年2月設立大麻股權贈款計畫以來，OOC已向50多家股權企業分配了超過550萬元的靈活贈款資金，獎勵從約5萬元到15萬元不等。在贈款接受者中，65%的人確定為有色人種。此外，五個社區組織已獲得州資助，為股權申請人及其企業提供免費技術援助，包括許可和贈款支持、勞動力發展服務和企業發展服務。

受贈人可就13種符合條件的費用類別尋求贈款報銷或贈款預付款，包括會計服務、資本改進、法律援助、監管合規和租金等。此外，受助者可以利用免費的技術援助來更好地支持他們完成業務發展的過程。

大麻發展辦公室5月將向符合條件的受助人額外提供200萬元的贈款。舊金山大麻辦公室的使命是，為經過驗證的股權申請人提供機會；允許商業大麻產業；支持醫療和成人大麻業務；減少大麻的非法市場；保護和促進公眾健康；限制青少年接觸和接觸大麻。