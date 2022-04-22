防對付受害者 舊金山警禁用性侵DNA信息

舊金山市議員盧凱莉所提交的禁止警方存儲DNA證據超過60天的提案得到市議會全票通過。（本報存圖）

舊金山 市議會日前一致通過了一項法令，旨在收緊警方使用存儲在市級數據庫中的DNA 信息，以防止受害者在其他不相關的刑事調查中，被自己的DNA信息所針對。

這項立法由市議員盧凱莉（Hillary Ronen）提出。起因是警方從一起性侵 案中，從作案工具上收集到了受害者的DNA圖譜信息。該受害人幾年後被發現與一起與性侵案無關的財產犯罪聯繫起來，警方通過存儲的DNA信息確定了這名嫌疑人。

舊金山地檢長博徹思是首先披露警方這一做法的人。他最終以有可能違反憲法為由，駁回了警方對這名女子的財產犯罪指控。

在19日的市議會會議上，盧凱莉指出，目前沒有任何地方性的法律對當地警方使用數據庫中的DNA信息進行監督和約束。「警局的犯罪實驗室一直在存儲和使用著受害人的身體數據，這讓我們城市中的大多數人都感到震驚。」盧凱莉說。

警方試圖使用性侵工具上留存的DNA來對付女性受害者的消息，引起了全國性侵受害者的強烈抗議。她們擔心此舉會打消性侵受害者與警方合作的積極性。

這名被捲入到財產犯罪的性侵受害者在此前的採訪中表示，她覺得自己又經歷了傷痛：「如果我連警察都不能相信，我還能夠相信誰。」

警局長史考特在聲明中表示：「我們決不能為性侵受害者與警方的合作製造障礙」。

新通過的法令將禁止警方存儲任何形式的DNA證據超過60天。但該條例不適用於州或聯邦的執法機構運營的DNA數據庫。