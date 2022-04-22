我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

防對付受害者 舊金山警禁用性侵DNA信息

記者王子涵／舊金山報導
舊金山市議員盧凱莉所提交的禁止警方存儲DNA證據超過60天的提案得到市議會全票通過。（本報存圖）
舊金山市議員盧凱莉所提交的禁止警方存儲DNA證據超過60天的提案得到市議會全票通過。（本報存圖）

舊金山市議會日前一致通過了一項法令，旨在收緊警方使用存儲在市級數據庫中的DNA信息，以防止受害者在其他不相關的刑事調查中，被自己的DNA信息所針對。

這項立法由市議員盧凱莉（Hillary Ronen）提出。起因是警方從一起性侵案中，從作案工具上收集到了受害者的DNA圖譜信息。該受害人幾年後被發現與一起與性侵案無關的財產犯罪聯繫起來，警方通過存儲的DNA信息確定了這名嫌疑人。

舊金山地檢長博徹思是首先披露警方這一做法的人。他最終以有可能違反憲法為由，駁回了警方對這名女子的財產犯罪指控。

在19日的市議會會議上，盧凱莉指出，目前沒有任何地方性的法律對當地警方使用數據庫中的DNA信息進行監督和約束。「警局的犯罪實驗室一直在存儲和使用著受害人的身體數據，這讓我們城市中的大多數人都感到震驚。」盧凱莉說。

警方試圖使用性侵工具上留存的DNA來對付女性受害者的消息，引起了全國性侵受害者的強烈抗議。她們擔心此舉會打消性侵受害者與警方合作的積極性。

這名被捲入到財產犯罪的性侵受害者在此前的採訪中表示，她覺得自己又經歷了傷痛：「如果我連警察都不能相信，我還能夠相信誰。」

警局長史考特在聲明中表示：「我們決不能為性侵受害者與警方的合作製造障礙」。

新通過的法令將禁止警方存儲任何形式的DNA證據超過60天。但該條例不適用於州或聯邦的執法機構運營的DNA數據庫。

DNA 性侵 舊金山

上一則

看學術成績改抽籤 數據：洛威爾高中比他校更多元化

下一則

華埠母親節慶祝周 30店鋪參加

延伸閱讀

邀17歲男當裸體模特兒 他藉口「驗尺寸」性侵判4年　　

邀17歲男當裸體模特兒 他藉口「驗尺寸」性侵判4年　　
舊金山對抗塑膠垃圾汙染 領先全美

舊金山對抗塑膠垃圾汙染 領先全美
性侵4歲雙胞姊妹 襲警拒捕 22歲非裔遊民落網

性侵4歲雙胞姊妹 襲警拒捕 22歲非裔遊民落網
執法過當？高中生右眼被戳瞎 警棍驗出DNA

執法過當？高中生右眼被戳瞎 警棍驗出DNA
4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件