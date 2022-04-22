聖荷西家得寶縱火嫌犯 盜竊前科累累

聖荷西家得寶大火緃火嫌犯郭格(右)19日首次出庭。（電視新聞截圖）

經過警方連日來的調查，更多關於南聖荷西 家得寶（Home Depot）大火與縱火 嫌犯的訊息陸續出爐。

聖荷西警方21日公布一張27歲縱火嫌犯郭格（Dyllin Jaycruz Gogue）被監視錄影機捕捉到的照片。這是郭格在4月9日火災發生前1小時從距離家得寶約1哩的Bass Pro Shops走出的畫面，警方已稱他在Bass Pro Shops偷竊，但還未提出控告。

警方公布這張照片的目的是為了提供郭格當日的穿著給目擊者做參考，以收集更多郭格當日人的確在家得寶店內的目擊證詞。目前還不清楚，是否有任何未被燒毀的家得寶監視錄影機有拍到郭格在店內的行動。

警方在聲明中表示，目前只有一名目擊者看到郭格離開正在起火燃燒的家得寶。根據當局先前發出的聲明，這名目擊者是家得寶一名阻止郭格盜竊的員工。

警方21日呼籲目擊者出面指證的作法，說明郭格被拍到在家得寶店內的影片要不是遭到破壞，就是已被大火燒毀。聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）拒絕對此給予明確答案，理由是擔心可能影響調查。

郭格已被控三項縱火罪，除了家得寶火災，還有附近兩幢民宅的火災。此外，郭格還被控十項重大盜竊罪和小額盜竊罪，指他從去年10月開始，在聖荷西六家零售店，包括Guitar Center、Kohl's、Valley Fair購物中心Macy's百貨、Eastridge購物中心New Star Beauty Supply和桑尼維爾REI，偷走價值共1萬7000元的商品。

羅森19日召開記者會時表示，儘管有人稱看到郭格離開家得寶時跳上一輛由另一個人駕駛的汽車 逃逸，調查人員相信，郭格應該是這場大火唯一的縱火犯。羅森避免稱這名汽車駕駛人為「共犯」，但表示隨著調查的進行，有關這名「關係人」的訊息可能會變得與案情更有關聯。

15日被捕的郭格現在被拘禁在艾姆伍德（Elmwood）的男子監獄，他19日首次出庭應訊，下次出庭訂於6月1日。