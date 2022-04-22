解除口罩令？灣區捷運擬暫不跟進

圖為舊金山的BART列車上戴口罩和不戴口罩的通勤者。（美聯社）

加州 衛生廳20日宣布解除大眾運輸系統口罩 令，民眾今後在公共運輸工具上、車站或機場都不需要再戴口罩。灣區 大部分大眾運輸系統20日都宣布跟進解除口罩令，包括聖他克拉拉谷交通局（VTA）、灣區捷運（BART）、加州火車（Caltrain）和舊金山MUNI公車。

但是，灣區捷運（BART）董事會主席薩茲曼（Rebecca Saltzman）指出，她和董事李正元（Janice Li）及德夫提（Bevan Dufty）計畫在28日舉行的董事會上提出新口罩政策。

薩茲曼推文說：「新冠病例現在正明顯增加中，我們有義務保障乘客的安全，尤其是免疫功能低下，或不滿五歲還不能打疫苗的乘客。」

數據顯示，加州目前單日平均新增2800個確診病例，比月初多出500例。灣區多縣現在是加州感染率最高的縣，包括舊金山。

薩茲曼20晚發文表示，鑑於舊金山灣區的新冠病毒病例不斷增加，以及捷運最年輕的乘客即五歲以下的兒童還沒有資格接種疫苗，因此仍然有必要對BART強制要求戴口罩。她指出，戴口罩有助於保護免疫功能低下的乘客，並認為沒有小孩或沒有這些健康問題的人可能沒有意識到這一點，並且覺得恢復正常生活了。但對於很多人來說，目前疫情仍然很可怕。即使每個人都厭倦了防疫，但是需要保護最脆弱的乘客群體。

截止到20日下午，灣區所有交通機構以及地區的三個主要機場，都已經表示將不會強制要求戴口罩。