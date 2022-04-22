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遞補市議員 楊馳馬推薦辦公室幕僚長馬宏尼

記者李怡／舊金山報導
圖左為楊馳馬，圖右為楊馳馬辦公室幕僚長馬宏尼（Honey Mahogany）。 （取自馬宏尼競選網站）
圖左為楊馳馬，圖右為楊馳馬辦公室幕僚長馬宏尼（Honey Mahogany）。 （取自馬宏尼競選網站）

舊金山市議員楊馳馬（Matt Haney）19日加州眾議會第17選區特別選舉中取得壓倒性勝利。接替他空出市議員職位的角逐之戰也隨即拉開序幕。楊馳馬發文表示，支持他的辦公室幕僚長馬宏尼（Honey Mahogany）填補職缺。

楊馳馬競選團隊人員表示，楊馳馬預計會在5月3日宣誓就職第17區加州眾議員。在這之前他不會辭職舊金山市議員職務。一旦楊馳馬宣布辭職，市長布里德需要在接下來的幾周內任命填補楊馳馬席位的人選，直到選民於11月選出為期四年的市議員人選。

如果布里德任命馬宏尼，或是她在11月正式當選，她將成為舊金山市首位跨性別市議員。馬宏尼尚未宣布角逐此職，但在20日表達了對市議員席位的濃厚興趣。

布里德眼下正在考慮幾位人選，可能在兩周內做出決定。市長辦公室並未回應候選人名單事宜。

楊馳馬則表示：「我非常了解這個選區及其居民。沒有人像馬宏尼那樣有資格、有才華和有能力，代表第6區的居民。」

楊馳馬說，已經向市長傳達了這一觀點。他還稱，無論馬宏尼是否獲市長任命，他都會在11月的選舉中支持她。

目前兼任舊金山市民主黨主席的馬宏尼週三接受紀事報採訪，流露出打算代表第6區出任市議員的意思。她表示，自己在楊馳馬辦公室工作多年，曾經處理從公廁到住屋等各種問題。

馬宏尼在舊金山市出生長大，是市內跨性別文化區的聯合創始人，還曾參與真人秀電視連續劇「魯保羅變裝皇后秀」的演出。

任何準備在11月競選楊馳馬空出的市議員席位者，須在即將重新畫定的第6區競選。不過，楊馳馬必須先辭職。他已透露可能會在進入州眾議會的同一天提交辭呈。

除了馬宏尼外，政治顧問和市府內部消息人士20日提到其他四名可能的人選，其中包括擁有科技和政商背景的南亞移民馬百樂（Bilal Mahmood）。他曾於2月角逐第17區州眾議員初選中贏得22%的選票。另外，還有美國公民自由聯盟（ACLU）副主任艾葉（Vikrum Aiyer）、舊金山市警察局策略通訊主任多西（Matt Dorsey）、以及規畫委員會主席坦納（Rachael Tanner）。

舊金山 加州 眾議員

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